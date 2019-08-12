Показово затриманий прокуратурою АР Крим танкер заблокував роботу українського нафтоперевалочного підприємства

Показове затримання в Херсоні танкера "Марія", ідентифікованого прокуратурою АР Крим як судно "Вілга", проходило з порушеннями і критично вплинуло на роботу українського державного нафтоперевалочного підприємства ДП "Підприємство зі забезпечення нафтопродуктами" (ДП ПЗНП).

Про це йдеться в прес-релізі українського підприємства, який мають Українські Новини.

Раніше прокуратура АР Крим повідомила про затримання в Херсоні танкера, який нібито постачав паливо підрозділам Чорноморського флоту РФ в Севастополі.

"Співробітники Головного управління Служби безпеки України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) в супроводі невстановлених осіб в масках близько 16.30 10.08.2019 незаконно проникли на територію підприємства... В постанові слідчого судді, яку слідчий СБ України надав для ознайомлення представникам підприємства, було зазначено іншу назву судна і зовсім іншого судновласника. До причалу підприємства було пришвартовано судно "Марія", судновласником якого було ТОВ "Тефін". Зате в постанові було зазначено судно "Vilga" другого судновласника ... Тільки в процесі проведення обшуку з'ясувалося, що судно "Vilga" - це стара назва судна "Марія". Слідчому було надано безперешкодний доступ в усі приміщення судна і надана можливість знайти і вилучити всі необхідні дані", - йдеться в релізі компанії.

При цьому, стверджують на підприємстві, разом з судновими документами співробітники СБУ вилучили частину палива, що перевозиться судном, яке зайшло в термінал під розвантаження. Хоча жодних дозволів на вилучення палива в судовому приписі не було. "Паливо, яке перевозилося судном, не може мати жодного відношення до фактів, які розслідують слідчі - незаконний перетин кордону АР Крим у 2015 році. Проби були відібрані з грубими порушеннями технологічних вимог. В ДП "ПЗНП" є підстави вважати, що такі дії вчинені з метою можливої ​​фальсифікації результатів проб і продовження подальшого незаконного тиску на підприємство.

У телефонній розмові з кореспондентом Українських Новин в.о. директора ДП Ярослав Ковалевський пояснив, що судно "Марія" здійснювало регулярні перевезення під українським прапором і ніколи до нього не виникало претензій, а зараз через його затримання робота перевалочного комплексу повністю заблокована. "У нас два причали. У одного з причалів з минулого року стоїть заблокований танкер "Механік Погодін". Він заблокований, оскільки потрапив під санкції РНБОУ. І ось другий причал...", - заявив він.

За словами Ковалевського, через блокування зриваються контракти, а підприємство зазнає збитків. Зокрема, не може вийти з комплексу турецького судна, яке перебуває тут під завантаженням.

"Ми не відмовляємося співпрацювати з правоохоронними органами та надаємо їм посильну підтримку. Але коли відбуваються такі речі... Ми стоїмо і зазнаємо збитків, при тому, що через нашу перевалку йде постачання великих українських роздрібних мереж нафтопродуктів. Про яку диверсифікації поставок палива в Україну взагалі може йтися?!", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, в липні 2019 року Служба безпеки України і прокуратура затримали в Одеській області російський танкер NEYMA, який блокував українські кораблі в Керченській протоці.

Про затримання танкера "Марія" 10 серпня 2019 року в Херсоні прес-служба СБУ поки не повідомляла.