Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів

У мережі гіпермаркетів METRO продаються дитячі шкільні щоденники з картою України без Криму, видані "Папірусом", що спеціалізується на кантоварах.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав керівник відділу зв'язку Центру громадського здоров'я України Володимир Біруля.

"Майже місяць тому я вперше побачив у продажу такі цікаві щоденники на полицях супермаркету. Тоді Metro повідомили, що всі щоденники вилучені з продажу. Папірус відписав що й так знав про цю прикрість і затребував їх у дистриб’юторів для подальшої утилізації. Так чому ж сьогодні я знов бачив їх на тих самих полицях у продажу?", - написав Біруля.

Він підкреслив, що адміністратора на місці не було, а консультанти "розводили руками", додавши скріншоти минулої реакції магазинів на його зауваження, де вони дійсно обіцяли розібратися з ситуацією.

У коментарях користувачі зажадали від METRO пояснень і обурилися тим, що такі щоденники були допущені до продажу.

Як повідомляли Українські Новини, суд призначив експертизу показаного в "Борисполі" відео з картою України без Криму. Раніше карту України без Криму вивісили під час святкування Дня Соборності в Чернівецькій області.

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