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31 июля 2019, среда, 11:33 195
Силовые структуры 2019-07-31T11:33:29+03:00
Українські Новини
Поиски сепаратизма: Суд назначил экспертизу показанного в "Борисполе" видео с картой Украины без Крыма

Поиски сепаратизма: Суд назначил экспертизу показанного в "Борисполе" видео с картой Украины без Крыма

Видео с картой Украины без Крыма. Фото: пресс-службы полиции
Видео с картой Украины без Крыма. Фото: пресс-службы полиции

Суд по требованию Службы безопасности Украины назначил экспертизу созданного Министерством информационной политики видеоролика, на котором демонстрируется карта Украины без аннексированного Россией Крыма.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Не смотря на то, что уголовное производство расследуется с 29 апреля, ходатайство о назначении лингвистической экспертизы было подано следователем СБУ только в начале июля.

Из предоставленных в обоснование ходатайства материалов усматривается, что 29 апреля в ходе мониторинга Интернет сети была обнаружена на странице Facebook пост заместителя председателя Волынской областной государственной администрации по поводу того, что в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) неустановленные лица транслируют ролик с изображением карты Украины без Крыма.

30 апреля правоохранителями проведен осмотр сайта по ссылке «https://files.mip.gov.ua/files/2019/tourism/», на котором обнаружено видео с названием «Turizm_60 sec UA».

При открытии данного видеоролика установлено, что его продолжительность составляет 1 минута, а его размер составляет 217 МВ.

"В ходе самого просмотра видеоролика установлено, что в нем предлагается во время пребывания за рубежом участвовать в популяризации Украины во всем мире, распространять бренд страны «UKRAINE NOW» и другие. Данный рассказ сопровождается соответствующим изображением", - указано в материалах суда.

На 48-й секунде видеоролика во время слов «Запомните, право слышать родной язык не исчезает, когда вы когда вы пересекаете границу» появляется графическое изображение стран мира с их границами.

На карте изображена территория Украины с флагом Украины, однако территория Украины на данном изображении запечатлена без территории Крыма.

По требованию СБУ суд назначил судебную лингвистическую экспертизу для определения, содержатся ли данном видеролике публичные призывы к совершению изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство информационной политики объясняет трансляцию в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область) ролика с изображением Украины без Крыма техническим сбоем.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку компании "Новини 24 години" (логотип NewsOne) из-за изображения карты Украины без Крыма.

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