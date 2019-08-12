У липні грошова база скоротилася на 2%

У липні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, скоротилася на 2% з 445,085 млрд гривень станом на 1 червня до 436,347 млрд гривень станом на 1 серпня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зросла на 0,1% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в липні збільшилася на 1,8% з 1 288,974 млрд гривень на 1 липня до 1 312,722 млрд гривень на 1 серпня, з початку року збільшилася на 2,7% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в липні скоротилися на 0,3% з 359,157 млрд гривень на 1 липня до 357,941 млрд гривень на 1 серпня.

З початку року обсяг готівки скоротився на 1,6% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса виросла на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

У червні грошова база зросла майже на 4%. У квітні грошова база зросла до 437 млрд гривень.