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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 серпня 2019, понеділок, 09:08 19
Фінанси 2019-08-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
У липні грошова база скоротилася на 2%

У липні грошова база скоротилася на 2%

Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

У липні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, скоротилася на 2% з 445,085 млрд гривень станом на 1 червня до 436,347 млрд гривень станом на 1 серпня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зросла на 0,1% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в липні збільшилася на 1,8% з 1 288,974 млрд гривень на 1 липня до 1 312,722 млрд гривень на 1 серпня, з початку року збільшилася на 2,7% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в липні скоротилися на 0,3% з 359,157 млрд гривень на 1 липня до 357,941 млрд гривень на 1 серпня.

З початку року обсяг готівки скоротився на 1,6% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса виросла на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

У червні грошова база зросла майже на 4%. У квітні грошова база зросла до 437 млрд гривень.

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