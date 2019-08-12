У той час, як німці стали пити менше пива, українців підкорює імпортне пиво, а обсяги виробництва напою всередині країни падають. При цьому експорт пива збільшується. Зараз українське пиво найбільше п'ють у Молдові, Білорусі та Алжирі. Потроху збільшується експорт і до Європи, повідомляє "Сьогодні".

За рік Україна виробляє 180 млн декалітрів солодового пива, 19 млн з них випиває Європа. При цьому на міжнародному ринку стає все популярнішим крафтовое пиво з України.

На внутрішньому ринку ціна ординарного пива стартує від 18 гривень за півлітра. Втім, дієтологи не радять пити дешевий напій.

"Що стосується пива, яке продають у супермаркетах, ми не знаємо, що туди поклали, не знаємо, як воно виготовлялося, який його термін придатності і взагалі – скільки там не тільки спирту, але і цукру", – говорить дієтолог Катерина Толстікова.

Пивовар Сергій Гойко пояснює: масове виробництво здешевлюють, як можуть, а значить, якість і смак можуть викликати питання.

"Є концентрат солоду, його відфільтрують, відпастеризують і ви не дізнаєтеся його якості. Тільки за своїм самопочуттям – може бути головний біль, специфічний запах з рота, з шлунком може щось бути", – говорить Гойко.

Сам Сергій варить крафтовое пиво. Технології навчався в Німеччині, і вдосконалює її вже 10 років.

"Тут пиво проходить формування, відбувається пивобродіння, зберігається напій мінімум 35-40 днів. Далі пиво округляється, освітлюється і залишкова дріжджова клітина осідає на дно пакету", – показує Гойко цех свого підприємства.

Ціноутворення крафтового пива починається з якості обладнання. Також у вартість входить ціна хмелю, солоду і дріжджів. Плюс – витрати на електроенергію і зарплату робітникам.

"Пиво формується від варіння за 35-40 днів, півлітровий келих в результаті коштує 75 гривень", – говорить Гойко.

І це не межа. Є сорти пива, вартість яких може досягати 90 гривень за півлітра.

"Новозеландський, американський, німецький хміль – це природні консерванти, на сьогодні коштує вісім тисяч гривень за п'ять кілограм", – говорить Гойко.

Пивомани в Україні можуть зварити пиво і самостійно. Для цього продаються спеціальні домашні пивоварні вартістю від 10 тис. гривень.

При цьому в середньому в Україні одна людина випиває 54 літри пива за рік.

Для порівняння, в Німеччині і Австрії цей показник у два рази більше – по 100 літрів на душу. Але і це ще не межа. Незмінним лідером вживання цього пінного напою вже багато років залишається Чехія з показником 147 літрів на людину.

Як повідомляли Українські Новини, українці випивають за рік у три рази менше пива, ніж чехи.

Тим часом акциз на плодово-ягідні вина знизили більш ніж в сто разів.