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11 серпня 2019, неділя, 21:17 16
Події 2019-08-11T22:45:02+03:00
Українські Новини
Під Києвом на трасі маршрутка потрапила в ДТП: 2 загинули, 13 постраждали

Під Києвом на трасі маршрутка потрапила в ДТП: 2 загинули, 13 постраждали

У неділю ввечері поблизу смт. Глеваха Васильківського району (Київська обл.) в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля і мікроавтобуса дві людини загинули і 13 постраждали.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"11 серпня близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП загинули 2 людини і постраждали 13 осіб", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рятувальники ДСНС здійснюють деблокацию загиблих.

Від ДСНС залучено вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше під Полтавою зіткнулися автобус і маршрутка: є загиблі і поранені.

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