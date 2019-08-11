Під Києвом на трасі маршрутка потрапила в ДТП: 2 загинули, 13 постраждали

У неділю ввечері поблизу смт. Глеваха Васильківського району (Київська обл.) в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля і мікроавтобуса дві людини загинули і 13 постраждали.\r\nПро це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.\r\n"11 серпня близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса. Внаслідок ДТП загинули 2 людини і постраждали 13 осіб", – йдеться в повідомленні.\r\nНаголошується, що рятувальники ДСНС здійснюють деблокацию загиблих.\r\nВід ДСНС залучено вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.\r\n\r\nНагадаємо, раніше під Полтавою зіткнулися автобус і маршрутка: є загиблі і поранені.