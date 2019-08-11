Під Житомиром сталася масштабна ДТП з чотирма загиблими

В Житомирській області на трасі Шепетівка - Чуднів - Бердичів сталася смертельна аварія, в якій загинув правоохоронець.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Аварія сталася вчора пізно ввечері в р. Чуднов, "ВАЗ" та "Пежо" зіткнулися лоб в лоб. За кермом останньої автівки перебував 29-річний старший оперуповноважений Управління карного розшуку ГУНП. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Внаслідок аварії водій "ВАЗ" та 55-річний пасажир загинули на місці аварії, водія "Пежо" та 55-річну пасажирку "ВАЗ" госпіталізували до Чуднівської лікарні. Згодом постраждалі померли в лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Всі матеріали справи передадуть в ГБР.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області внаслідок зіткнення двох автобусів загинули дві людини, ще одна отримала поранення.