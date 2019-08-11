підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
11 серпня 2019, неділя, 20:19 13
Події 2019-08-11T21:00:01+03:00
Українські Новини
Під Житомиром сталася масштабна ДТП з чотирма загиблими

Під Житомиром сталася масштабна ДТП з чотирма загиблими

В Житомирській області на трасі Шепетівка - Чуднів - Бердичів сталася смертельна аварія, в якій загинув правоохоронець.

Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

Аварія сталася вчора пізно ввечері в р. Чуднов, "ВАЗ" та "Пежо" зіткнулися лоб в лоб. За кермом останньої автівки перебував 29-річний старший оперуповноважений Управління карного розшуку ГУНП. Він не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу.

Внаслідок аварії водій "ВАЗ" та 55-річний пасажир загинули на місці аварії, водія "Пежо" та 55-річну пасажирку "ВАЗ" госпіталізували до Чуднівської лікарні. Згодом постраждалі померли в лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Всі матеріали справи передадуть в ГБР.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області внаслідок зіткнення двох автобусів загинули дві людини, ще одна отримала поранення.

Більше новин про: ДТП смертельна ДТП загиблі в ДТП Масштабна ДТП ДТП з авто

Архів
Новини
П'яний водій. Фото: поліція Полтавської області
Під Полтавою п'яний водій без прав влаштував ДТП: алкоголь в крові у 16 разів вище норми 20:50
Під Житомиром сталася масштабна ДТП з чотирма загиблими 20:19
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
В зоні ООС в суботу загинув 25-річний житель Дніпра: ким був воїн 19:18
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
більше новин
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Опозиція виступить за зміну керівництва "Нафтогазу", який думає лише про свої премії, - Бойко 11:39
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький 14:49
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" - це політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП, - адвокати Євдокімова 16:28
Законність "Роттердам+" не викликає сумнівів, – адвокат Дмитра Вовка 17:07
більше новин
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok