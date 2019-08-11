підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
11 серпня 2019, неділя, 14:50 69
Суспільство 2019-08-11T22:15:04+03:00
Українські Новини
Дівчина віце-прем'єра Розенка показала, як відпочиває з ним в Грузії

Дівчина віце-прем'єра Розенка показала, як відпочиває з ним в Грузії

Розенко і Лебідь. Скріншот: Instagram/elena_kristina_lebed
Розенко і Лебідь. Скріншот: Instagram/elena_kristina_lebed

Ведуча програми "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь опублікувала фото з відпочинку в Грузії спільно з віце-прем'єр-міністром Павлом Розенком. Фотографії ведуча "Нового каналу" публікує на своїй сторінці в Instagram.

Свій фотозвіт пара почала ще з аеропорту "Бориспіль".

"Ну що, полетіли?" - підписала Христина.

Скріншот: Instagram: elena_kristina_lebedСкріншот: Instagram: elena_kristina_lebed

На наступних фото видно, що пара вирушила не вдвох, а з компанією.

Скріншот: Instagram: elena_kristina_lebedСкріншот: Instagram: elena_kristina_lebed

Лебідь також показала і спільне пляжне фото з Розенко, що лежить у неї на спині.


"Засмага особливо добре хапається на спину. Особливо, коли не очікуєш, що засмага - у мокрих шортах", - підписаний знімок з віце-прем'єром.

Скріншот: Instagram/elena_kristina_lebedСкріншот: Instagram/elena_kristina_lebed

Не обійшлося і без фото в купальнику дівчини Розенка.

Скріншот: Instagram/elena_kristina_lebedСкріншот: Instagram/elena_kristina_lebed

Як повідомляли Українські Новини, вперше 28-річна ведуча і 48-річний чиновник вийшли в світ у листопаді минулого року. Цією появою вони розкрили свій роман.

Тим часом зарплата Розенка в червні була в два рази більше, ніж у травні.

Також Розенко вніс у декларацію подарунок від матері за 400 тис. гривень і доходи колишньої дружини.

Більше новин про: Павло Розенко Відпустка відпустка чиновників Христина Лебідь

Архів
Новини
США, Німеччина і Франція проведуть консультації з нової зустрічі в "нормандському форматі", - Волкер 22:48
На бульварі Верховної Ради в Києві сміттєвоз роздавив чоловіка 22:19
Стріляли з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї: бойовики 4 рази порушили перемир'я 21:49
ДТП під Києвом. Фото: ДСНС
Під Києвом на трасі маршрутка потрапила в ДТП: 2 загинули, 13 постраждали 21:17
П'яний водій. Фото: поліція Полтавської області
Під Полтавою п'яний водій без прав влаштував ДТП: алкоголь в крові у 16 разів вище норми 20:50
більше новин
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Опозиція виступить за зміну керівництва "Нафтогазу", який думає лише про свої премії, - Бойко 11:39
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький 14:49
Справа НАБУ щодо "Роттердам+" - це політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП, - адвокати Євдокімова 16:28
Законність "Роттердам+" не викликає сумнівів, – адвокат Дмитра Вовка 17:07
більше новин
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok