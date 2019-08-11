Дівчина віце-прем'єра Розенка показала, як відпочиває з ним в Грузії

Ведуча програми "Аферисти в сітях" Олена-Христина Лебідь опублікувала фото з відпочинку в Грузії спільно з віце-прем'єр-міністром Павлом Розенком. Фотографії ведуча "Нового каналу" публікує на своїй сторінці в Instagram.\r\nСвій фотозвіт пара почала ще з аеропорту "Бориспіль".\r\n"Ну що, полетіли?" - підписала Христина.\r\nСкріншот: Instagram: elena_kristina_lebed \r\nНа наступних фото видно, що пара вирушила не вдвох, а з компанією.\r\nСкріншот: Instagram: elena_kristina_lebed\r\nЛебідь також показала і спільне пляжне фото з Розенко, що лежить у неї на спині."Засмага особливо добре хапається на спину. Особливо, коли не очікуєш, що засмага - у мокрих шортах", - підписаний знімок з віце-прем'єром.\r\nСкріншот: Instagram\/elena_kristina_lebed\r\nНе обійшлося і без фото в купальнику дівчини Розенка.\r\nСкріншот: Instagram\/elena_kristina_lebed\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вперше 28-річна ведуча і 48-річний чиновник вийшли в світ у листопаді минулого року. Цією появою вони розкрили свій роман. Тим часом зарплата Розенка в червні була в два рази більше, ніж у травні. Також Розенко вніс у декларацію подарунок від матері за 400 тис. гривень і доходи колишньої дружини.