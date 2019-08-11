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11 серпня 2019, неділя, 08:09 10
Політика 2019-08-11T09:15:02+03:00
Українські Новини
Помічник кандидата в депутати від "Сила і честь" погрожував дітям розстрілом

Помічник кандидата в депутати від "Сила і честь" погрожував дітям розстрілом

Олексій Школьний, помічник і довірена особа кандидата в депутати Олександра Гончаренка від партії "Сила і честь" погрожував дітям розстрілом через те, що вони проїхали на скейті повз його машини. Про це повідомляє журналіст "1+1" Ігор Колтунов на своїй сторінці в Facebook.

Олексій Школьний поставив свою машину на пішохідному тротуарі, після чого біля неї проїхали діти і підлітки на скейтах. За словами журналіста, помічник кандидата в депутати "погрожував дітям стріляти в них з вікна, якщо вони ще хоч раз скористаються пішохідним тротуаром поруч з його машиною".

Після того, як Колтунов підійшов до Шкільного з включеною камерою той, у відповідь, дістав телескопічну палицю і пробував забрати телефон, погрожуючи вбивством.

"Після цього, бажаючи продемонструвати свою значимість оточуючим, підігнав другу тачку. В цей раз Mersedes S500, держномер АА 7770 Е. Ну, спасибі що не виволік все своє майно з дому. Непробивний блатний номер "три семерочки" на Мерседесі зустрічається тоді, коли автомобіль - ментівський, а за фактом - допомагає неадекватам з структур йти від відповідальності", - написав Ігор.

По приїзду поліції журналіст Ігор Колтунов подав на помічника кандидата в депутати заяву.


Як повідомляли Українські Новини, партія "Сила і честь" не пройшла у Верховну Раду. За підсумками виборів Верховної Ради, 43,16% (6,3 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,05% (1,9 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,10% (1,18 млн) - за "Європейську солідарність" і 5,82% (852 тис.) - за "Голос" згідно з переданими Центральної виборчої комісії попередніми даними про вміст 100% протоколів (14 млн голосів) з усіх дільниць.

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