Били струмом і душили: звільнений Росією Стешенко розповів про тортури ФСБ

Українець Олександр Стешенко, якого влада Росії звільнила з в'язниці в анексованому РФ Криму, заявляє, що дав свідчення під тортурами.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю "Крим. Реалії", передають Українські Новини.\r\n"Те, що я говорив там - це все фантазії ФСБ. Я не підпалював цей будинок, ніколи не зустрічав ні Велієва Ерола, ні Олександра Третьякова, я обмовив цих людей. Мені говорили, кого назвати. Мене душили кульками, роздягали, били струмом, обливали водою, катували, примушували це сказати. Нестерпно було, довелося сказати, що вони хотіли", - сказав він.\r\nСтешенко зазначив, що не зустрічався з людьми, яких обмовив, але хотів би побачитися і порозумітися.\r\n"Думаю, вони не дурні та все розуміють, але я хотів би вибачитися", - додав він.\r\nКрім того, з його слів, у СІЗО в Сімфорополі є спеціальний блок, у якому містяться тільки українці.\r\nЗокрема, там він бачив Євгена Панова і Володимира Балуха.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 23 квітня Стешенка затримала ФСБ РФ при в'їзді в анексований Росією Крим.\r\n\r\nТим часом Держдеп США закликав Росію негайно звільнити Сенцова та інших політв'язнів.\r\n\r\n