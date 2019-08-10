Били струмом і душили: звільнений Росією Стешенко розповів про тортури ФСБ

Українець Олександр Стешенко, якого влада Росії звільнила з в'язниці в анексованому РФ Криму, заявляє, що дав свідчення під тортурами.

Про це він сказав в інтерв'ю "Крим. Реалії", передають Українські Новини.

"Те, що я говорив там - це все фантазії ФСБ. Я не підпалював цей будинок, ніколи не зустрічав ні Велієва Ерола, ні Олександра Третьякова, я обмовив цих людей. Мені говорили, кого назвати. Мене душили кульками, роздягали, били струмом, обливали водою, катували, примушували це сказати. Нестерпно було, довелося сказати, що вони хотіли", - сказав він.

Стешенко зазначив, що не зустрічався з людьми, яких обмовив, але хотів би побачитися і порозумітися.

"Думаю, вони не дурні та все розуміють, але я хотів би вибачитися", - додав він.

Крім того, з його слів, у СІЗО в Сімфорополі є спеціальний блок, у якому містяться тільки українці.

Зокрема, там він бачив Євгена Панова і Володимира Балуха.

Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня Стешенка затримала ФСБ РФ при в'їзді в анексований Росією Крим.