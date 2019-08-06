Политзаключенного Александра Стешенко освободили из колонии в Крыму

Политзаключенного из списка украинского режиссера Сенцова Александра Стешенко освободили.\r\nОб этом сообщил брат заключенного в России Евгения Панова Игорь Котельянец.\r\n"Сегодня мы в Объединение родственников политзаключенных Кремля целый день ждали, затаив дыхание. Саши Стешенко вывозили из Крыма на материк. Это политзаключенный, которого в 2018 ФСБ заключили в Крыму за якобы планы поджечь дом Муфтия для запугивания пророссийские настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной вражды", — отметил Котельянець.\r\n2 апреля 2018 года представители общественной инициативы "Крым SOS" со ссылкой на мать украинца, харьковчанина Александра Стешенко сообщили, что российские силовики задержали его в пункте пропуска "Чонгар" при въезде в оккупированный Россией Крыма.\r\nКак сообщали Українські Новини, 23 апреля Стешенко был задержан ФСБ РФ при въезде в аннексированный Россией Крым .\r\nТем временем Госдеп США призвал Россию немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных.