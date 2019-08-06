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06 августа 2019, вторник, 23:14 85
Политика 2019-08-06T23:14:27+03:00
Українські Новини
Политзаключенного Александра Стешенко освободили из колонии в Крыму

Политзаключенного Александра Стешенко освободили из колонии в Крыму

Политзаключенного Стешенко освободили. Фото: facebook.com/ppu.gov.ua
Политзаключенного Стешенко освободили. Фото: facebook.com/ppu.gov.ua

Политзаключенного из списка украинского режиссера Сенцова Александра Стешенко освободили.

Об этом сообщил брат заключенного в России Евгения Панова Игорь Котельянец.

"Сегодня мы в Объединение родственников политзаключенных Кремля целый день ждали, затаив дыхание. Саши Стешенко вывозили из Крыма на материк. Это политзаключенный, которого в 2018 ФСБ заключили в Крыму за якобы планы поджечь дом Муфтия для запугивания пророссийские настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной вражды", — отметил Котельянець.

2 апреля 2018 года представители общественной инициативы "Крым SOS" со ссылкой на мать украинца, харьковчанина Александра Стешенко сообщили, что российские силовики задержали его в пункте пропуска "Чонгар" при въезде в оккупированный Россией Крыма.

Как сообщали Українські Новини, 23 апреля Стешенко был задержан ФСБ РФ при въезде в аннексированный Россией Крым .

Тем временем Госдеп США призвал Россию немедленно освободить Сенцова и других политзаключенных.

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