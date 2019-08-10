У Росії глава організації "Життя без наркотиків" отруївся наркотиками

Керівник громадської організації з реабілітації наркозалежних осіб потрапив у поле зору працівників відділу по контролю за обігом наркотиків УМВС Росії по місту Сиктивкару.

Як повідомляє КомиИнформ з посиланням на прес-службу МВС по Комі, громадський 1981 року народження, був доставлений в медустанову з інтоксикацією від споживання синтетичних наркотиків.

Встановлено, що 37-річний мешканець Сиктивкару, вживши наркотик, отримав сильну інтоксикацію, з якою його доставили в медичний заклад для надання відповідної медичної допомоги.

За немедичне споживання наркотичного засобу стосовно громадського активіста був складений адміністративний матеріал за статтею 20.20 Кодексу Російської Федерації про адміністративну відповідальність та призначено покарання у вигляді адміністративного арешту на четверо діб.

За даними видання, мова йде про організацію "Життя без наркотиків".

Як повідомляли Українські Новини, від наркотиків в Євросоюзі найбільше людей помирає в Шотландії.

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