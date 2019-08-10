У Росії глава організації "Життя без наркотиків" отруївся наркотиками

Керівник громадської організації з реабілітації наркозалежних осіб потрапив у поле зору працівників відділу по контролю за обігом наркотиків УМВС Росії по місту Сиктивкару.\r\nЯк повідомляє КомиИнформ з посиланням на прес-службу МВС по Комі, громадський 1981 року народження, був доставлений в медустанову з інтоксикацією від споживання синтетичних наркотиків.\r\nВстановлено, що 37-річний мешканець Сиктивкару, вживши наркотик, отримав сильну інтоксикацію, з якою його доставили в медичний заклад для надання відповідної медичної допомоги.\r\nЗа немедичне споживання наркотичного засобу стосовно громадського активіста був складений адміністративний матеріал за статтею 20.20 Кодексу Російської Федерації про адміністративну відповідальність та призначено покарання у вигляді адміністративного арешту на четверо діб.\r\nЗа даними видання, мова йде про організацію "Життя без наркотиків".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, від наркотиків в Євросоюзі найбільше людей помирає в Шотландії.\r\nТим часом вчені нагодували восьминогів екстазі, щоб подивитися, як це вплине на їх товариськість.