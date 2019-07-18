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18 июля 2019, четверг, 22:10 31
Европа 2019-07-18T22:10:36+03:00
Українські Новини
От наркотиков в Евросоюзе больше всего людей умирает в Шотландии

От наркотиков в Евросоюзе больше всего людей умирает в Шотландии

Шотландия является абсолютным лидером Европейского Союза по количеству смертей от употребления наркотиков. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления, передает The Guardian.

Количество смертей от наркотиков в этой стране превысило количество смертей от злоупотребления алкоголем.

В 2018 году в Шотландии с населением чуть больше 5 млн человек зарегистрировано 1187 смертей, почти половина из которых — от метадона. Он используется в заместительной поддерживающей терапии, как средство для лечения наркомании. В то же время от злоупотребления алкоголем в 2018 году в стране умерли 1136 человек.

По данным шотландских статистиков, подавляющее большинство погибших употребляли несколько видов наркотиков одновременно. В 45% случаев это был героин, в 47% — метадон, а всего разные опиаты были найдены в крови 86% погибших.

Почти 70% одновременно с тяжелыми наркотиками употребляли средства группы бензодиазепинов и лекарства от эпилепсии. 20% смертей в 2018 году зафиксировано от передозировки кокаином, амфетаминами и "экстази".

Согласно исследованию, 75% из 1187 погибших — мужчины. В 23% случаев умершим от 15 до 24 лет. В 37% случаев умершим от 35 до 43 лет, еще 29% были в возрасте от 44 до 55 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в Харьковской области у мужчины нашли экстази и кокаин на 2,5 млн грн, а у румына на границе изъяли 8 кг тяжелых наркотиков.

Тем временем ученые накормили осьминогов экстази, чтобы посмотреть, как это повлияет на их общительность.

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