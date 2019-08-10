Ціни нижчі, а відпочиваючих менше: де в Україні краще відпочивати влітку

Крім відомих і популярних Одеси, Затоки, Кароліно-Бугаз та Курортного в Україні насправді набагато більше курортів. Вся Одеська область витягнулася уздовж узбережжя Чорного моря і спуститися по піску до води можна практично скрізь. Безумовно, не кожен такий курорт може похвалитися розвиненою туристичною структурою, але деякі туристи свідомо відмовляються від благ міської цивілізації.

Відпочиваючих в таких місцях, як правило, менше, пляжі більше, а ціни нижчі, ніж на розрекламованих локаціях. "Сьогодні" склало свій топ-12 курортів Одеської області (див. мапу) і з'ясували, що там готові запропонувати туристу. Попереду серпень і вересень з його оксамитовим сезоном, а відпочити біля моря ніколи не пізно.

Инфорграфика: Сьогодні

Южний: бюджетне море для всієї родини

Туристів Южний приваблює чистотою і затишком. "Відпочинок в Южному я б рекомендував тим, хто хоче провести відпустку бюджетно. Тут є ринок, супермаркети, тому готувати можна самостійно. А ціни на житло – помірні. У червні ми платили 700 грн на добу за двокімнатну квартиру, де зупинилися двома сім'ями", – розповів киянин Олександр.

Нова Дофінівка: тихий куточок поблизу Одеси

Відпочинок у Новій Дофінівці сподобається тим, хто шукає тихий куточок біля моря. Недостатньо розвинену курортну інфраструктуру селища компенсує близькість до обласного центру. До Одеси звідси – 22 км. До ресі, власники приватних будинків, міні-готелів і апартаментів пропонують постояльцям комбінувати спокійний пляжний релакс з прогулянками по Південній Пальмірі.

Санжейка: Висоцький і старий маяк

В Санжейці під час візитів до Одеси дуже любив відпочивати Володимир Висоцький. Виконуючи пісні під гітару з товаришами біля багаття, одного разу він зібрав тут цілу галявину слухачів. Є в селищі і пам'ятки – маяк 1921 року і кам'яні могильні хрести часів козацтва.

Грибівка: широкі і чисті пляжі

У невеликому селищі досить розвинена туристична інфраструктура. Широкі чисті пляжі, великий вибір пансіонатів, баз відпочинку і готелів. Бувалі туристи радять відпочивальникам з дітьми вибирати житло на березі, адже похід до моря з приватного сектора займе багато часу.

Кароліно-Бугаз: "доплата" за популярність

Це один з найвідоміших курортів регіону. Відповідно, і плата за проживання тут вище. Вартість проживання сягає 1000 грн на добу. Правда, для відпочивальників тут є найрізноманітніші категорії житла: можна навіть зняти кімнату в приватному секторі. Це буде економно, але тоді до пляжу доведеться йти хвилин 15.

Затока: "мурашник" для пляжників

Навряд чи хтось буде сперечатися, що Затока – найвідоміший курорт Одещини. Звідси і більш високі ціни, і кількість відпочивальників, так що доведеться потіснитися. Зате в селищі є все необхідне для комфортного дозвілля, в тому числі ресторани і навіть кінотеатр.

Сергіївка: з цілющим повітрям

Жителі курортного селища Сергіївка хваляться, що тутешнє поєднання сухого і теплого повітря, запахів лісу і морського бризу має цілющі властивості. Селище стоїть на березі Шаболатського лиману. Від моря його відокремлює вузька піщана коса.

Курортне: вибір і сходи у скелях

За кімнату на турбазі в Курортному з вас візьмуть до 340 грн на добу. Готель обійдеться в 1450-3000 грн. Житло умовно можна поділити на дві групи – те, яке знаходиться на березі і нагорі в самому селищі (спуск до моря облаштований сходами в глиняних скелях). У селі також є продуктовий ринок, аптека і магазини.

Лебедівка: курорт, який бачив вельмож

Лебедівку, розташовану на березі лиману Бурнас і оточену дубовим і сосновим лісом, облюбували для відпочинку кілька століть назад. Кажуть, що село з'явилося тут у другій половині XVIII століття: німецькі переселенці заснували його як дачне селище. У цьому місці свого часу відпочивали дворяни, вельможі і навіть король Румунії Міхай. Сьогодні в селищі і його окрузі близько 40 готелів, пансіонатів і баз відпочинку. Здають апартаменти і місцеві жителі. Однак, незважаючи на достаток житла, тут, як і в Санжейці, досить популярний відпочинок з наметами. На лимані можна приймати грязьові ванни, чим активно користуються приїжджі, але зловживати ними без консультації з лікарями не варто, адже самолікування далеко не всім йде на користь.

Росєйка: бердвотчінг в оточенні води

Курорт вважається дуже спокійним місцем для релаксу, віддаленим від великих населених пунктів. З трьох сторін він оточений водоймами: озерами Малий Сасик і Джантшейським, а також лиманом Шагани. Тут проходить масштабний пташиний шлях, так що це відмінне місце для бердвотчінгу – спостереження за птахами.

Катранка: селфі з пеліканами і риба

Катранка – це і широченний пляж, де завжди знайдеться вдосталь вільного місця, і найчистіше тепле море (через невелику глибину вода тут швидко прогрівається). Правда, щоб потрапити на узбережжя, потрібно пройтися до 400 метрів по насипній греблі або містках, адже між морем і курортом знаходиться озеро Джантшейське. Зате які тут краєвиди! Ще й пеліканів можна побачити, так що фотоапарат тут стане у нагоді. Знайдеться заняття і для любителів риболовлі: в тутешніх водоймах водиться понад 50 видів риб. "Риболовля на карася, коропа і бичка тут знатна", – кажуть місцеві. Вранці і ввечері містки і дамба "всипані" рибалками, як їжак – голками.

Приморське: з пляжу - в українську Венецію

Селище Приморське – один з найбільш південних курортів регіону. Воно знаходиться на території Дунайського біосферного заповідника. Тут розташовано близько 20 баз відпочинку, проживання в яких обходиться до 400 грн на добу. Багато стоять безпосередньо на узбережжі і мають вихід на власний пляж. Житло в приватному секторі обійдеться дешевше, але розташований він приблизно в кілометрі від моря. Відпочиваючи в Приморському, туристи також можуть з'їздити на солоне озеро Сасик неподалік або вирушити на екскурсію в українську Венецію – до Вилково близько 15 кілометрів.

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