Академія української преси заявляє про розголошення даних досудового розслідування.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сайті Академії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, у четвер вдень представник Академії у відповідь на запит передав старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції Олександру Платову документи, серед яких були акти виконаних робіт та звіти.\r\nЧерез кілька годин після цього скани документів стали з'являтися в інтернеті з погрозами і шантажем.\r\nУ зв'язку з цим Академія має намір подати заяви в Генпрокуратуру, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Держбюро розслідувань про вчинення кримінальних злочинів за ст. 387 (розголошення даних попереднього розслідування), і ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення державної таємниці при будівництві житлового комплексу Tetris Hall близько військового Науково-дослідного інституту "Квант" у центрі Києва.