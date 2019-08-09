Академія української преси заявляє про розголошення даних досудового розслідування.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Академії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у четвер вдень представник Академії у відповідь на запит передав старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції Олександру Платову документи, серед яких були акти виконаних робіт та звіти.

Через кілька годин після цього скани документів стали з'являтися в інтернеті з погрозами і шантажем.

У зв'язку з цим Академія має намір подати заяви в Генпрокуратуру, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Держбюро розслідувань про вчинення кримінальних злочинів за ст. 387 (розголошення даних попереднього розслідування), і ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення державної таємниці при будівництві житлового комплексу Tetris Hall близько військового Науково-дослідного інституту "Квант" у центрі Києва.