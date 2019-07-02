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02 июля 2019, вторник, 11:33 205
Силовые структуры 2019-07-02T11:33:53+03:00
Українські Новини
Впритык к секретному НИИ: открыто дело по факту строительства ЖК Tetris Hall в центре Киеве

Впритык к секретному НИИ: открыто дело по факту строительства ЖК Tetris Hall в центре Киеве

ЖК Tetris Hall. Фото: tetrishall.com.ua
ЖК Tetris Hall. Фото: tetrishall.com.ua

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения гостайны при строительстве жилого комплекса "Tetris Hall" около военного Научно-исследовательского института "Квант" в центре Киева.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что дело начато 16 марта по ч. 1 ст. 329 (разглашение гостайны) Уголовного кодекса.

"Так, по ул. Деловая, 5 ведется строительство многоквартирного жилого комплекса «Тетрис Холл». Указанные строительные работы осуществляются на прилегающей территории ГП НИИ «Квант», который относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК)", - сказано в судебных материалах.

Согласно имеющейся информации, картографические данные (топографическая съемка масштаба 1: 500) территории, на которой ведутся строительные работы имеют гриф ограничения доступа - "секретно" в связи с размещением под ней системы подземных коммуникаций НИИ "Квант".

Следствие СБУ считает, что должностные лица подрядных строительных организаций, ведущих строительство, получили незаконным образом секретные данные, которые в дальнейшем, без предусмотренного разрешения, использовали как основание для проектирования ЖК и получения необходимой разрешительной документации.

Таким образом, усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 328 Уголовного кодекса, которые заключаются в разглашении государственной тайны.

Суд разрешил СБУ изъять необходимые графические материалы с грифом «секретно», которые хранятся в режимно-секретном отделе Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации.

Застройщиком ЖК "Тетрис Холл" является компания "KAN Development", владелец которой - бывший первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов.

НИИ "Квант" занимается разработкой и производством радиоэлектронных систем для бронетехники и мобильных зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2015 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил своего первого заместителя Игоря Никонова.

В ноябре 2017 года девелоперская компания KAN Development (Киев) начала строительство 2-й очереди жилого комплекса Tetris Hall в Печерском районе Киева.

Согласно с проектом, 2-я очередь предусматривает строительство 2-х 25-этажных домов на 341 квартиру.

При этом крыши обоих зданий будут предназначены для отдыха и досуга резидентов.

На одной из крыш расположится бассейн, крыша второго дома будет обустроена BBQ-зоной с мангалами и местами для общения.

Больше новостей о: Киев Игорь Никонов Тетрис KAN Development Научно-исследовательский институт "Квант" Разглашение секретной информации

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