Впритык к секретному НИИ: открыто дело по факту строительства ЖК Tetris Hall в центре Киеве

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения гостайны при строительстве жилого комплекса "Tetris Hall" около военного Научно-исследовательского института "Квант" в центре Киева.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что дело начато 16 марта по ч. 1 ст. 329 (разглашение гостайны) Уголовного кодекса.\r\n"Так, по ул. Деловая, 5 ведется строительство многоквартирного жилого комплекса «Тетрис Холл». Указанные строительные работы осуществляются на прилегающей территории ГП НИИ «Квант», который относится к предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК)", - сказано в судебных материалах.\r\nСогласно имеющейся информации, картографические данные (топографическая съемка масштаба 1: 500) территории, на которой ведутся строительные работы имеют гриф ограничения доступа - "секретно" в связи с размещением под ней системы подземных коммуникаций НИИ "Квант".\r\nСледствие СБУ считает, что должностные лица подрядных строительных организаций, ведущих строительство, получили незаконным образом секретные данные, которые в дальнейшем, без предусмотренного разрешения, использовали как основание для проектирования ЖК и получения необходимой разрешительной документации.\r\nТаким образом, усматриваются признаки совершения преступления, предусмотренного ст. 328 Уголовного кодекса, которые заключаются в разглашении государственной тайны.\r\nСуд разрешил СБУ изъять необходимые графические материалы с грифом «секретно», которые хранятся в режимно-секретном отделе Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации.\r\nЗастройщиком ЖК "Тетрис Холл" является компания "KAN Development", владелец которой - бывший первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов.\r\nНИИ "Квант" занимается разработкой и производством радиоэлектронных систем для бронетехники и мобильных зенитно-ракетных комплексов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в декабре 2015 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил своего первого заместителя Игоря Никонова.\r\nВ ноябре 2017 года девелоперская компания KAN Development (Киев) начала строительство 2-й очереди жилого комплекса Tetris Hall в Печерском районе Киева.\r\nСогласно с проектом, 2-я очередь предусматривает строительство 2-х 25-этажных домов на 341 квартиру.\r\nПри этом крыши обоих зданий будут предназначены для отдыха и досуга резидентов.\r\nНа одной из крыш расположится бассейн, крыша второго дома будет обустроена BBQ-зоной с мангалами и местами для общения.