Держпродспоживслужба вирішила призупинити роботу піцерій іl Molino, мережа заперечує наявність припису

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів виявила порушення в мережі піцерій компанії "Тераса" (мережа іl Molino) у Києві, у зв'язку з чим прийняла рішення про тимчасове призупинення діяльності мережі.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, передають Українські Новини.

"В ході планової перевірки мережі закладів громадського харчування іl Molino були виявлені численні порушення, а саме: потужності не підтримуються в чистоті і в робочому стані, харчові продукти не захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, переробки та/або обігу, порушуються температурні режими під час розморожування харчових продуктів", - сказано в повідомленні.

Крім того, за результатами лабораторних досліджень відібраних зразків харчових продуктів встановлено невідповідності готових харчових продуктів за мікробіологічними показниками.

"На підставі п. 3 ч. 4 ст. 11, керуючись ч. 1 ст. 67 Закону України "Про державний контроль за додержанням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" від 18 травня 2017 головним державним інспектором Києва було прийнято рішення про тимчасове припинення діяльності з виробництва та обігу харчових продуктів", - підкреслюється в повідомленні.

Також були складені приписи про усунення порушень вимог законодавства та складено протоколи за порушення значень параметрів безпечності об'єктів санітарних заходів, встановлених законодавством про харчових продуктах.

Проте в іl Molino з висновками інспекторів не згодні.

"Вважаємо за необхідне пояснити нашим гостям, що так, у нас відбувалися планові перевірки Головним управлінням Держпродспоживслужби, але схоже, що ці перевірки були направлені на те, щоб не дати чесному бізнесу працювати, а не для виявлення порушень", - наголошується в повідомленні мережі на сторінці в соціальній мережі Facebook.

В іl Molino стверджують, що приписи про припинення діяльності не було, оскільки для цього немає підстав.

Повідомляється, що перевірки не виявили значних порушень, проте у співробітників мережі є зауваження до роботи інспекторів.

"Інспектори не дотримувалися вимоги перевірки, чим порушили закон. Вони відмовилися брати арбітражні проби, тобто ідентичні зразки продукції, взяті в тих же умовах, щоб надати їх незалежної лабораторії. В цей же час у присутності інспекторів ми залучили незалежну лабораторію для забору аналогічних проб, щоб перевірити об'єктивність результатів Держпродспоживслужби. Результати аналізів незалежної лабораторії не виявили порушень за мікробіологічними показниками, що становлять загрозу для життя чи здоров'я людини", - підкреслюється в повідомленні.

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