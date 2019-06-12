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12 июня 2019, среда, 14:09 329
Происшествия 2019-06-12T14:11:10+03:00
Українські Новини
В ресторане "Червона рута" во Львове обнаружили стафилококк и кишечную палочку

В ресторане "Червона рута" во Львове обнаружили стафилококк и кишечную палочку

Львовский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения обнаружил стафилококк и кишечную палочку в ресторане "Червона рута" во Львове, после празднования свадьбы в котором госпитализированы 47 человек.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

«Лабораторные исследования уже выписываются, и очень много есть отклонений: грязная посуда, во всех кулинарных изделиях обнаружены болезнетворные бактерии: стафилококк, кишечная палочка», - заявила заведующая Львовского городского отдела Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Галина Михальчук.

Также установлено, что заведение не зарегистрировано - то есть работало самовольно.

В пищеблоке потолок, пол и стены поражены грибком.

Также была нарушена технология приготовления блюд - готовили блюда, которые запрещены для приготовления в летний период.

Среди них: заливная рыба, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченная печень и тому подобное.

На свадьбе много блюд, которые опасны в эпидемическом отношении в этот период.

Кроме того, в заведении на все блюда, которые готовились, отсутствуют технологические карточки и документы, которые свидетельствовали бы о качестве продуктов.

Также весь персонал, который был привлечен к приготовлению блюд, не имел медосмотра и не прошел гигиенического обучения.

По состоянию на 12 июня работа ресторана приостановлена.

Как сообщали Українські Новини, 47 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове.

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