В ресторане "Червона рута" во Львове обнаружили стафилококк и кишечную палочку

Львовский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения обнаружил стафилококк и кишечную палочку в ресторане "Червона рута" во Львове, после празднования свадьбы в котором госпитализированы 47 человек.\r\nОб этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.\r\n«Лабораторные исследования уже выписываются, и очень много есть отклонений: грязная посуда, во всех кулинарных изделиях обнаружены болезнетворные бактерии: стафилококк, кишечная палочка», - заявила заведующая Львовского городского отдела Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Галина Михальчук.\r\nТакже установлено, что заведение не зарегистрировано - то есть работало самовольно.\r\nВ пищеблоке потолок, пол и стены поражены грибком.\r\nТакже была нарушена технология приготовления блюд - готовили блюда, которые запрещены для приготовления в летний период.\r\nСреди них: заливная рыба, студни, майонезы собственного приготовления, печеночные торты, запеченная печень и тому подобное.\r\nНа свадьбе много блюд, которые опасны в эпидемическом отношении в этот период.\r\nКроме того, в заведении на все блюда, которые готовились, отсутствуют технологические карточки и документы, которые свидетельствовали бы о качестве продуктов.\r\nТакже весь персонал, который был привлечен к приготовлению блюд, не имел медосмотра и не прошел гигиенического обучения.\r\nПо состоянию на 12 июня работа ресторана приостановлена.\r\nКак сообщали Українські Новини, 47 человек госпитализированы из-за отравления на свадьбе во Львове.