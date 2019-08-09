У Києві затримали двох прокурорів на хабарі у $5 тисяч від підприємця

Державне бюро розслідувань затримало 2 прокурорів місцевої прокуратури за підозрою у вимаганні та отриманні хабара розмірів 5 тис. доларів від підприємця в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.\r\n"За неправомірну вигоду правоохоронці обіцяли не залучати підприємця до кримінальної відповідальності та сприяти в його роботі АЗС. Кошти передавалися прокурорам при посередництві цивільного особи", - йдеться в ньому.\r\nДержбюро провело обшуки за місцем роботи правоохоронців.\r\nПопередня кваліфікація події - ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу.\r\nУ разі доведення провини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскацією майна.\r\n\r\n\r\nХабар. Фото: ДБР\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Рівному на хабарі попався підполковник Державної фіскальної служби.