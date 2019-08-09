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09 серпня 2019, пʼятниця, 14:31 12
Силові структури 2019-08-09T14:43:29+03:00
Українські Новини
У Києві затримали двох прокурорів на хабарі у $5 тисяч від підприємця

У Києві затримали двох прокурорів на хабарі у $5 тисяч від підприємця

Хабар. Фото: ДБР
Хабар. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань затримало 2 прокурорів місцевої прокуратури за підозрою у вимаганні та отриманні хабара розмірів 5 тис. доларів від підприємця в Києві.

Про це йдеться в повідомленні ДБР, передають Українські Новини.

"За неправомірну вигоду правоохоронці обіцяли не залучати підприємця до кримінальної відповідальності та сприяти в його роботі АЗС. Кошти передавалися прокурорам при посередництві цивільного особи", - йдеться в ньому.

Держбюро провело обшуки за місцем роботи правоохоронців.

Попередня кваліфікація події - ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу.

У разі доведення провини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскацією майна.

Хабар. Фото: ДБРХабар. Фото: ДБР

Як повідомляли Українські Новини, у Рівному на хабарі попався підполковник Державної фіскальної служби.

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