Підозри Гонтаревій, Стеценку, Філатову  - це презент Луценка Коломойському, - журналіст

Підозри Гонтаревій, Стеценку, Філатову – це "своєрідний презент" генпрокурора Юрія Луценка Ігорю Коломойському, який неодноразово публічно заявляв про наміри покарати чиновників, які стояли за націоналізацією "Приватбанку". Про це повідомив журналіст Сергій Іванов у блозі на "Цензор.нет".\r\n"У нього (Луценка) залишився місяць на посаді. За цей час він мусить вирішити пару надважливих задач. По-перше, убезпечити себе від кримінального переслідування, яке об’єктивно може розпочатися, щойно за ним зачиняться двері Різницької. Зокрема, крові генпрокурора активно жадає НАБУ", - зазначає журналіст.\r\nНа думку Іванова, для того, щоб отримати імунітет, Луценко шукає шляхи підтримки з боку Ігоря Коломойского, який "має вплинути на свого колишнього адвоката, голову ОП Андрія Богдана, який сьогодні керує всією президентською вертикаллю".\r\n"Саме тому Юрій Віталійович робить цікавий кульбіт. Ви пам’ятаєте гучний скандал з підозрами Гонтаревій, Стеценку і Філатову в рамках справи Курченка, які оголосив скандально відомий прокурор Кулик? Нагадаю, ще в квітні генпрокурор вважав звинувачення необґрунтованими і навіть розігнав прокурорську групу Кулика за відверту політичну гру на боці Ігоря Коломойського. Слідство у справі велося з 2014 року, претензій у слідства до групи ICU, яку колись очолювала Гонтарева, і Філатова не виникало аж до початку виборів і візиту Кулика в Ізраїль у березні 2019 року, але після ізраїльського вояжу Кулика Філатов, Стеценко і Гонтарева моментально набули статусу учасників організованої злочинної групи. Як я сказав вище, тоді Луценко публічно відмежувався від Кулика, але вже за три місяці зайняв діаметрально протилежну позицію. Тепер він вважає підозри обґрунтованими - нібито група прокурорів Кулика змогла переконати його нового заступника Сергія Кізя в достатності доказової бази", - пояснює Іванов.\r\nВодночас, вважає журналіст, Луценко планує забезпечити "зовнішнє прикриття" за рахунок лояльності чинної адміністрації США і президента Трампа особисто.\r\n"Про це свідчить заява про відсутність підпису Манафорта в “амбарній” книзі Партії регіонів. Напевно, Луценко розраховує на статус цінного свідка на майбутніх президентських перегонах в Америці, коли Трампа знову почнуть звинувачувати в корупції", - зазначає Іванов.\r\nНагадаємо, ГПУ викликала співвласника інвестгрупи ICU Костянтина Стеценка, колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву та екс-заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова для вручення підозр у справі “Аграрного фонду”.\r\nВ інвестиційно-консалтинговій групі ICU заяви керівництва Генпрокуратури розцінюють як спробу чинити тиск на керівництво компанії.\r\n"Мої дії і роль ICU в угодах з "Аграрним фондом" абсолютно правомірні. Це підтверджено рішеннями судів усіх трьох інстанцій у 2014 році. У цих угодах ICU була брокером з боку "Аграрного фонду" в угодах купівлі-продажу ОВДП між Фондом і “Брокбізнесбанком", – заявив керуючий партнер ICU Костянтин Стеценко.\r\nВін нагадав, що Генеральна прокуратура була учасником згаданих судових розглядів і чудово обізнана про рішення всіх судів, які визнали дії ICU відповідними закону.