Підозри Гонтаревій, Стеценку, Філатову  - це презент Луценка Коломойському, - журналіст

Підозри Гонтаревій, Стеценку, Філатову – це "своєрідний презент" генпрокурора Юрія Луценка Ігорю Коломойському, який неодноразово публічно заявляв про наміри покарати чиновників, які стояли за націоналізацією "Приватбанку". Про це повідомив журналіст Сергій Іванов у блозі на "Цензор.нет".

"У нього (Луценка) залишився місяць на посаді. За цей час він мусить вирішити пару надважливих задач. По-перше, убезпечити себе від кримінального переслідування, яке об’єктивно може розпочатися, щойно за ним зачиняться двері Різницької. Зокрема, крові генпрокурора активно жадає НАБУ", - зазначає журналіст.

На думку Іванова, для того, щоб отримати імунітет, Луценко шукає шляхи підтримки з боку Ігоря Коломойского, який "має вплинути на свого колишнього адвоката, голову ОП Андрія Богдана, який сьогодні керує всією президентською вертикаллю".

"Саме тому Юрій Віталійович робить цікавий кульбіт. Ви пам’ятаєте гучний скандал з підозрами Гонтаревій, Стеценку і Філатову в рамках справи Курченка, які оголосив скандально відомий прокурор Кулик? Нагадаю, ще в квітні генпрокурор вважав звинувачення необґрунтованими і навіть розігнав прокурорську групу Кулика за відверту політичну гру на боці Ігоря Коломойського. Слідство у справі велося з 2014 року, претензій у слідства до групи ICU, яку колись очолювала Гонтарева, і Філатова не виникало аж до початку виборів і візиту Кулика в Ізраїль у березні 2019 року, але після ізраїльського вояжу Кулика Філатов, Стеценко і Гонтарева моментально набули статусу учасників організованої злочинної групи. Як я сказав вище, тоді Луценко публічно відмежувався від Кулика, але вже за три місяці зайняв діаметрально протилежну позицію. Тепер він вважає підозри обґрунтованими - нібито група прокурорів Кулика змогла переконати його нового заступника Сергія Кізя в достатності доказової бази", - пояснює Іванов.

Водночас, вважає журналіст, Луценко планує забезпечити "зовнішнє прикриття" за рахунок лояльності чинної адміністрації США і президента Трампа особисто.

"Про це свідчить заява про відсутність підпису Манафорта в “амбарній” книзі Партії регіонів. Напевно, Луценко розраховує на статус цінного свідка на майбутніх президентських перегонах в Америці, коли Трампа знову почнуть звинувачувати в корупції", - зазначає Іванов.

Нагадаємо, ГПУ викликала співвласника інвестгрупи ICU Костянтина Стеценка, колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву та екс-заступника голови Адміністрації президента Олексія Філатова для вручення підозр у справі “Аграрного фонду”.

В інвестиційно-консалтинговій групі ICU заяви керівництва Генпрокуратури розцінюють як спробу чинити тиск на керівництво компанії.

"Мої дії і роль ICU в угодах з "Аграрним фондом" абсолютно правомірні. Це підтверджено рішеннями судів усіх трьох інстанцій у 2014 році. У цих угодах ICU була брокером з боку "Аграрного фонду" в угодах купівлі-продажу ОВДП між Фондом і “Брокбізнесбанком", – заявив керуючий партнер ICU Костянтин Стеценко.

Він нагадав, що Генеральна прокуратура була учасником згаданих судових розглядів і чудово обізнана про рішення всіх судів, які визнали дії ICU відповідними закону.