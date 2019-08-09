Японське кредитне рейтингове агентство підвищило рейтинг України

Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції з CCC+ до B, прогноз - стабільний.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Японське кредитне агентство зазначає, що українська економіка продовжує відновлюватися, а фіскальна позиція покращилася.

Економічної стабільності вдалося досягти завдяки фіскальній дисципліні і контролю інфляції.

Міжнародні резерви зростають і стійкість України до зовнішніх шоків поліпшується.

Аналітики агентства R&I зазначають, що ВВП України зростає, інфляція сповільнюється, а тимчасове збільшення дефіциту платіжного балансу до 3-4% не буде впливати на кредитоспроможність України.

Попри значні потреби в рефінансуванні заборгованості і для підтримки здорової фінансової середовища, фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду є важливим для України.

Аналітики агентства відзначили, що показник державного боргу до ВВП зменшився з 69,2% станом на кінець 2016 році до 52,3% за станом на кінець 2018 року.

Приєднання до мережі Clearstream дозволило Україні збільшити ліквідність на внутрішньому ринку капіталу і розширити базу інвесторів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") України на рівні B- зі стабільним прогнозом.

Раніше Fitch спрогнозував в 2019 девальвацію гривні до 30,7 за долар.