Японське кредитне рейтингове агентство підвищило рейтинг України

Японське рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило суверенний кредитний рейтинг України на дві позиції з CCC+ до B, прогноз - стабільний.\r\nПро це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.\r\nЯпонське кредитне агентство зазначає, що українська економіка продовжує відновлюватися, а фіскальна позиція покращилася.\r\nЕкономічної стабільності вдалося досягти завдяки фіскальній дисципліні і контролю інфляції.\r\nМіжнародні резерви зростають і стійкість України до зовнішніх шоків поліпшується.\r\nАналітики агентства R&I зазначають, що ВВП України зростає, інфляція сповільнюється, а тимчасове збільшення дефіциту платіжного балансу до 3-4% не буде впливати на кредитоспроможність України.\r\nПопри значні потреби в рефінансуванні заборгованості і для підтримки здорової фінансової середовища, фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду є важливим для України.\r\nАналітики агентства відзначили, що показник державного боргу до ВВП зменшився з 69,2% станом на кінець 2016 році до 52,3% за станом на кінець 2018 року.\r\nПриєднання до мережі Clearstream дозволило Україні збільшити ліквідність на внутрішньому ринку капіталу і розширити базу інвесторів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") України на рівні B- зі стабільним прогнозом.\r\nРаніше Fitch спрогнозував в 2019 девальвацію гривні до 30,7 за долар.