Інфляція сповільниться, а зарплати зростуть: експерти дали прогноз на 2020 рік

Українська економіка починає виходити з кризи. У всякому разі, про це бадьоро рапортують аналітики держвідомств. За оцінками Нацбанку, вже в цьому році інфляція повинна знизиться до 6,3%, а в 2020 році — до 5%. А темпи зростання економіки в 2019 році, навпаки, можуть прискоритися до 3%, а не до 2,5%, як оцінювали в НБУ раніше. У 2020-му цей тренд дійде до 3,2% замість скромних 2,9%, що регулятор прогнозував ще навесні.

Як пише "Сьогодні", на думку аналітиків Нацбанку, споживча інфляція сповільниться завдяки привабливим умовам для інвесторів. Адже високі відсоткові ставки за гривневими ОВДП виявляться цікавими і українцям, і іноземцям. Очікується і зважена фіскальна політика, тобто ставки податків залишаться колишніми, але ось стягувати їх з усіх платників будуть суворіше. Це важливо в умовах необхідності погашення великих обсягів держборгу в 2019-2021 рр., оскільки, згідно з даними Мінфіну, доведеться заплатити близько 1,14 трлн грн. Темпи зростання зарплат сповільняться під впливом скорочення розриву з рівнем доходу в сусідніх країнах, а міграційні процеси з України стануть спокійніше. При цьому на внутрішньому ринку очікується значне пропозицію продтоварів вітчизняного та іноземного походження, а ціни на імпортовані енергоресурси повинні бути стабільно низькими.

Експерти не такі оптимістичні. Вони вважають, що 2019 року інфляція буде не нижче 7%, а 2020-го – близько 6-7%.

"Хоча курс гривні буде стабільний і ціни на газ навіть трохи впадуть, але інфляція "розганятиметься" ростом економіки, пожвавленням бізнес-активності та зростанням рівня кредитування. Але зниження інфляції на тлі уповільнення зростання зарплат дозволить людям відчути реальне зростання доходів, оскільки їхня купівельна спроможність зросте", – вважає економіст Іван Нікітченко.

У НБУ впевнені: зростання реальної економіки стимулюватиметься на тлі стійкого внутрішнього попиту, а також пожвавлення економічної активності в світі, поліпшення умов торгівлі і хороших прогнозів врожаю на 2019 рік. Щоправда, стримувати прискорення української економіки може скорочення обсягів транзиту природного газу до ЄС в результаті того, що Росія будує нові газопроводи в обхід України. На думку Нікітченка, цього року економіка зросте на 3%, а в 2020-го – на 4%.

"Завдяки настанню макрофінансової стабільності в Україні і зростанню глобальної економіки, країна отримає непогане зростання. Але для України цього все одно мало. Щоб дійти за рівнем життя хоча б до Східної Європи, нам необхідне зростання від 6-7% на рік", – вважає Нікітченко.

Доходи населення зростатимуть, обіцяє влада. У МЕРТ вважають, що 2020-го середня номінальна зарплата підніметься до 12-12,5 тис. грн. Для порівняння: цього року аналітики відомства прогнозували зростання до 10,3 тис. грн. Але в червні, за даними Держкомстату, середня зарплата по країні досягла 10 783 грн. Тож не виключено, що випереджаючими темпами зможе зростати і дохід населення 2020-го, вважає керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

"МЕРТ в прогнозах встановив зростання зарплат в 15-20%. Але цього мало, якщо країна виходитиме з кризи. В рамках прискорення економіки оптимальне зростання доходу українців хоча б на 30%", – уточнює Забловський.

Згоден з цим Нікітченко:

"Наприкінці 2019-го зарплата досягне 12-13 тис. грн, наприкінці 2020-го – 15-16 тисяч".

А рівень безробіття 2020-го повинен знизитися до 8,1-8,6% (зараз 9,6%). Однак цей показник є нереальним, вважають експерти, адже в Україні не проживає 42 млн осіб.

"За різними оцінками, населення України становить 28-35 млн. Тому зараз рівень безробіття близько 5%. 2020-го показник ще знизиться. Позначається демографічний провал в 90-х, і активні темпи міграції останніх років", – каже Нікітченко.

Щоб трудова ситуація не погіршувалася, Забловський рекомендує не забувати про актуальні 2020 року ризики:

"Світова економіка може піти в рецесію, торгова війна між Китаєм і США посилиться, а військовий конфлікт з РФ увійти в нову фазу ескалації. Тому важливо далі проводити системні реформи, знижувати рівень тіньової економіки, співпрацювати з МВФ і покращувати інвестклімат. Тоді економіка стане менш сприйнятлива до зовнішніх викликів".

За оцінками Мінекономіки, цього року середньозважений курс долара повинен становити 27,4-28,2 грн, а 2020-го – 28,2-29,1 грн. Ці прогнози держорганів експерти вважають реалістичними.

"Курс залежатиме від осені 2019-го, адже поки актуальні питання, чи ефективно працюватиме новий парламент і уряд, чи буде досягнута домовленість з МВФ і ЄС про продовження макрофінансової допомоги Україні. Також треба враховувати ситуацію на зовнішніх фінринках. Якщо збережеться поточний розклад в світовій економіці і домовленості з МВФ виявляться успішними, середній курс долара 2020 року становитиме 27,5 грн, з коливаннями від 26 до 28,5 грн", – вважає Нікітченко.

Згоден з цим і експерт Андрій Забловський, який зазначає:

"Останніми роками НБУ провів низку реформ фінсектора, що дозволяє заздалегідь прогнозувати курс і ліквідувати ризики різкого зростання або падіння вартості нацвалюти".

Нагадаємо, Нацбанк розраховує на 5-10 млрд доларів за новою програмою з МВФ.