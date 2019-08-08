В Швейцарії відмовили в громадянстві жінці, яка 200 разів відповідала на питання "е-е-е"

У Швейцарії відмовили у громадянстві іракській жінці, яка під час співбесіди понад 200 разів відповідала "е-е-е" на поставлені запитання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Жінка і її іракський чоловік вже 20 років живуть в місті Інгенболе в кантоні Швіц. Її чоловік отримав швейцарський паспорт після двох спроб.

Мати двох дітей добре інтегрована в суспільство, вступила в місцеву самаритянскую асоціацію і володіє необхідними географічними і національними політичними знаннями.

Але запис її інтерв'ю в Управлінні з натуралізації показав, що вона говорила "е-е-е" понад 200 разів, коли їй задавали питання. Влада дійшла до висновку, що її знання німецької мови було на недостатньому рівні.

Після того, як кантон відхилив заяву, жінка передала свою справу в Федеральний суд Швейцарії. Вона стверджувала, що інтерв'ю записувалося без її згоди.

Жінка представила мовний диплом одного з центрів професійного навчання, але суддя ухвалив, що працівники центру не могли судити про її мовний рівень.

Робота жінки з Самаритянської асоціацією була залишена без уваги. Суддя заявив, що буде складно уявити, як жінка може грати таку активну роль у суспільстві, якщо вона не має необхідного рівня німецької мови.

Якщо місцевий кантон не вирішить надати жінці громадянство, їй доведеться поліпшити свої мовні навички, перш ніж подавати повторну заявку.

Пристойне володіння мовою завжди було необхідне для отримання швейцарського громадянства, але раніше вимоги варіювалися в залежності від кантону. Але у відповідності із змінами 2018 року, тепер потрібен мінімальний рівень володіння мовою.

Кандидати мають продемонструвати навички писемного мовлення рівня А2 (початковий рівень) і розмовний рівень В1 (середній рівень) у відповідності з Загальноєвропейським стандартом мовних навичок. Кантони можуть встановлювати вищу планку на свій розсуд.

Нагадаємо, ще в 2012 році в Раді пропонували визначити умовою для отримання громадянства України володіння українською мовою.

17 липня Кабінет Міністрів затвердив Стратегію популяризації української мови "Сильна мова - успішна держава", розраховану до 2030 року.