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08 серпня 2019, четвер, 21:48 24
Події 2019-08-08T23:00:19+03:00
Українські Новини
У Росії вибухнув реактивний двигун на випробуваннях нової ракети: є жертви

У Росії вибухнув реактивний двигун на випробуваннях нової ракети: є жертви

На військовому полігоні в Архангельській області стався вибух при випробуванні рідинної реактивної рухової установки, також виріб загорівся.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Росії, повідомляє "Лента.ру".

Внаслідок події загинули два фахівця, ще шість осіб — співробітники Міноборони і підприємства-розробника— отримали травми, стверджують у відомстві.

У міністерстві підкреслили, що викидів шкідливих речовин в атмосферу після пригоди не було, радіаційний фон в нормі.

Про НП на полігоні стало відомо раніше 8 серпня. За даними джерела ТАСС, "інцидент почався з судна", де сталася пожежа при проведенні робіт цивільними фахівцями.

За інформацією влади, НП сталася на військовому об'єкті в селі Ненокса Архангельської області. Біля цього населеного пункту знаходиться 45-й центральний державний морський випробувальний полігон ВМФ Росії. У відкритих джерелах говориться, що на цьому полігоні проходять випробування "практично всіх ракет, якими озброюється російський флот, зокрема балістичних, крилатих, протикорабельних і зенітних".

Після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області було зафіксовано короткочасне підвищення радіаційного фону, повідомив Інтерфакс з посиланням на прес-службу адміністрації Северодвінськ.

В повідомленні місцева влада стверджує, що в 11:50 за київським часом датчики Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) зафіксували підвищення радіаційного фону. Після цього він почав знижуватися. Станом на 14:00 за мск показання датчиків не перевищували 0,11 мікрозівертів на годину. Максимально допустиме значення — 0,6 мікрозівертів на годину.

Нагадаємо, У Росії сталася пожежа, яка спричинила вибухи боєприпасів на військовому складі, є жертви.

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