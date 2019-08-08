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08 серпня 2019, четвер, 21:07 9
Життя 2019-08-08T23:00:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: у київському зоопарку відзначили день народження горили Тоні

Фото дня: у київському зоопарку відзначили день народження горили Тоні

День народження горили Тоні. Фото:
День народження горили Тоні. Фото: "Вечірній Київ"

Сьогодні, 8 серпня, довгожителю столичного зоопарку горилі Тоні виповнилося 45 років.

Фахівці з Київзоо уточнюють, що у перерахунку на людський вік це дорівнює віку 80 років. У дикій природі ці тварини живуть до 35 років, пише "Вечірній Київ".

Наразі Тоні – єдина горила в Україні. Він народився у зоопарку м. Нюрнберг (Німеччина) 1974 року. Згодом перебував у зоопарках Ґановера та Саарбрюккена, а з 29 вересня 1999 року Тоні оселився у Київзоо.

"У Тоні була подружка, але потомство вони не дали, – говорять спеціалісти зоопарку. – Наразі шлюбні стосунки нашого улюбленця вже не цікавлять. Але дуже цікавить смачна їжа. Особливо полюбляє кефір та йогурти без цукру, а кришки з пляшок з цими напоями відкриває швидкими рухами – відкручує. Фрукти, звичайно, овочі в його асортименті щодня. Годуємо й м’ясом, сиром. Нині стан здоров’я горили покращився і він значно схуд. Тому що деякий час його безперестанно пригощали відвідувачі. Він набирав вагу, почалися проблеми з рукою. Тоні показував нам, що і де в нього болить, масажував хвору ділянку руки. Було зроблено обстеження, призначили препарати для лікування сухожилля, кісткових тканин. Змінивши раціон на повністю медично збалансований, позбувалися проблеми. Зараз Тоні часто бавиться з м'ячем. А ще ми даємо йому роздивлятися ілюстровані журнали. Помітили, що найдовше він розглядає жіночі обличчя, особливо блондинок".

Привітати горилу Тоні прийшло багато малечі й журналістів. Подарунків – різноманітних фруктів – нанесли безліч. Але доглядачі не дозволили одразу все передати горилі. Адже її вольєр вже був заповнений святковими кошиками з ананасами, бананами, виноградом та персиками. Лежала окрема святкова коробочка в обгортці з чимось смачненьким. Саме її Тоні вибрав та відкрив першою. Й почав пригощатися.

Нагадаємо, у 2014 в зоопарку Огайо найстарішої горилі виповнилося 58 років.

Тим часом у київському зоопарку показали, як тварини "відзначають" День Сонця.

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