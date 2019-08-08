Скандал навколо гастровідділення в Голосієво: на Гінзбург подали в суд

Лікарі відділення гастроентерології Київської лікарні №10 Голосіївського району столиці подали в суд на скасування наказу директора департаменту охорони здоров'я КМДА Валентини Гінзбург про закриття їх відділення.

Про це у себе на сторінці в Facebook повідомив новообраний районний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Юрченко.

"До мене надійшло звернення від мешканців Голосіївського району з проханням зберегти гастроентерологічне відділення в 10 лікарні міста Києва. Нам передали понад 300 підписів мешканців Голосіївського району, які вимагають зберегти відділення. ... 7 серпня, за моїм дорученням Вутке Сергій був на прийомі у директора Департамента охорони здоров'я м.Києва пані Валентини Гінзбург з приводу відділення, яке під загрозою закриття. Діалогу не вийшло. Валентина Гінзбург категорично відмовлялась відповідати на незручні питання. А потім взагалі втекла", - написав він.

За словами депутата, Гінзбург стверджує, що це не ліквідація, а перепрофілювання відділення.

"Погрожувала додатковою перевіркою. І ми не проти перевірки, але вимагаємо перевірити всі відділення і по результатам перевірки не закривати відділення, а ліквідувати знайдені недоліки. На мою думку, ця ситуація зародилася через конфлікт між лікарями відділення та головним лікарем лікарні. У відділенні відмовлялися "передавати наверх". Якщо вірити цьому, то стає зрозумілою і позиція пані Гінзбург", - повідомив Юрченко.

За його словами, діяльністю чиновників займуться компетентні органи, в які було подано заяву про забезпечення позову за перевищення службових повноважень Гінзбург.

Нагадаємо, н

авколо відділень лікарні №10 вже виникали скандали. Так, ще за президентства Віктора Януковича рішенням Київради передбачалося будівництво нового відділення для лікарні за рахунок приватного інвестора, якому мали віддати Геріатричний центр лікарні на вул. Лабораторної. Внаслідок корпус не побудували, а центр віддали в приватні руки.

Добуша звинувачували також незаконне спалювання сміття на території лікарні, і в корупції.

НАЗК склало 8 протоколів по залученню в Добуша до адмінвідповідальності, зокрема за конфлікт інтересів, в тому числі і щодо преміювання власного сина.

Син до недавнього часу працював в тій же лікарні і вже був спійманий на науковому плагіаті.

Тим часом, головний лікар Київської міської клінічної лікарні №10 Данило Добуш закрив відділення гастроентерології, яке було єдиним в Голосіївському районі Києва.