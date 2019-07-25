Главврач Киевской больницы №10 Добуш оставил жителей Голосеевского района столицы без отделения гастроэнтерологии

Главный врач Киевской городской клинической больницы №10 Данил Добуш закрыл отделение гастроэнтерологии, которое было единственным в Голосеевском районе Киева.

Об этом говорится в приказе главврача, текстом которого располагают Українські Новини.

При этом, находящиеся больные будут переведены в хирургические и терапевтические отделения больницы.

Само отделение будет перепрофилировано в отделение гепатологии, при этом такое отделение, гораздо более узкого, чем гастроэнтерология профиля, крайне нетипично для украинских больниц.

При этом, согласно приказу Минздрава №1051 от 28 декабря 2009 года, болезни печени должны лечиться именно в отделения гастроэнерологии.

Кроме того, по данным, Українських Новин, руководить данным отделением Добуш назначил не гастроэнтерологов, а хирургов.

Из имеющихся в распоряжении агентства приказах и прочей внутрибольничной документации следует, что Добуш либо невнимательно подходит к написанию документов, либо путается в названии отделений.

Так, в приказе о закрытии на санацию коек гастроэнтерологического отделения указано, что оно будет перепрофилировано в отделение гепатологии, в приказе от 8 июля о введении в действие структуры больницы говорится об отделении гематологии, а в предупреждении одному из врачей это отделение уже превратилось в "гапатологию".

Кроме того, тень на данное решение бросает наличие конфликта с Довбуша с заведующим отделением гастроэнтерологии Татьяной Динец, которая получила от него выговор, но успешно оспорила его судах.

Вокруг отделений больницы №10 уже возникали скандалы. Так, еще при президенстве Виктора Януковича решением Киевсовета предусматривалось строительство нового отделения для больницы за счет частого инвестора, которому должны были отдать Гериатрический центр больницы на ул. Лабораторной. В итоге корпус не построили, а центр отдали в частные руки.

Добуша обвиняли также незаконном сжигании мусора на территории больницы, и в коррупции.

НАПК составило 8 протоколов по привлечению в Добуша к админответственности, в частности за конфликт интересов, в том числе и относительно премирования собственного сына.

Сын до недавнего времени работал в той же больнице и уже был пойман на научном плагиате.

Українські Новини ждут ответа от департамента здравоохранения КГГА, о том, есть ли еще в какой-то киевской больнице отделения гепатологии, какими нормативными документами предусмотрена возможность создания гепатологических отделений, и каким образом будут получать гастроэнтерологическую помощь жители Голосеевского района. Агентство также поинтересовалось, были ли приняты какие-то меры к Добушу в связи с информацией НАПК.

Запрос был отправлен в КГГА 15 июля, агентство получило подтверждение о его получении, но ответ ни на один из вопросов так и не был предоставлен.