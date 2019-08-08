Готував диверсію: росіянина затримали на військовому аеродромі в Черкаській області

Служба безпеки України затримала громадянина Росії за підозрою в підготовці диверсії на військовому аеродромі в Черкаській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\n"Контррозвідники Служби безпеки України затримали в Черкаській області громадянина РФ при підготовці до вчинення диверсії на стратегічно важливому військовому об'єкті нашої держави", - сказано в ньому.\r\nОперативники спецслужби задокументували, що іноземець, який проживав в Черкаській області, виготовляв вибухові речовини і саморобні вибухові пристрої.\r\nТакож він проводив розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому Збройних Сил України.\r\nПід час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили 3 саморобних вибухових пристрої, майже 2 кг хімічних речовин, електродетонатор, 2 види вибухових речовин, замітки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу і схеми створення вибухівки.\r\nТакож виявлені матеріали, які свідчать про збір іноземцем інформації про об'єкт диверсії.\r\nСлідчими СБУ повідомлено громадянину РФ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 год. 1 ст. 113 (диверсія) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.\r\nСудом йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.\r\nТриває досудове розслідування.\r\n\r\n\r\nПідготовка диверсії. Фото: СБУ\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБУ затримала виконавця низки замахів і терактів, готуються в Україні на замовлення ФСБ.\r\nТакож депутат Держдуми координував зі своїм однокласником-полковником ФСБ диверсії в Маріуполі.\r\nТим часом, екс-співробітника МВС підозрюють у зв'язку з ФСБ РФ.