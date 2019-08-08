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08 серпня 2019, четвер, 17:45 8
Силові структури 2019-08-08T17:58:24+03:00
Українські Новини
Готував диверсію: росіянина затримали на військовому аеродромі в Черкаській області

Готував диверсію: росіянина затримали на військовому аеродромі в Черкаській області

Росіянин-диверсант. Фото: СБУ
Росіянин-диверсант. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала громадянина Росії за підозрою в підготовці диверсії на військовому аеродромі в Черкаській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Контррозвідники Служби безпеки України затримали в Черкаській області громадянина РФ при підготовці до вчинення диверсії на стратегічно важливому військовому об'єкті нашої держави", - сказано в ньому.

Оперативники спецслужби задокументували, що іноземець, який проживав в Черкаській області, виготовляв вибухові речовини і саморобні вибухові пристрої.

Також він проводив розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому Збройних Сил України.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили 3 саморобних вибухових пристрої, майже 2 кг хімічних речовин, електродетонатор, 2 види вибухових речовин, замітки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу і схеми створення вибухівки.

Також виявлені матеріали, які свідчать про збір іноземцем інформації про об'єкт диверсії.

Слідчими СБУ повідомлено громадянину РФ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 год. 1 ст. 113 (диверсія) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Підготовка диверсії. Фото: СБУПідготовка диверсії. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала виконавця низки замахів і терактів, готуються в Україні на замовлення ФСБ.

Також депутат Держдуми координував зі своїм однокласником-полковником ФСБ диверсії в Маріуполі.

Тим часом, екс-співробітника МВС підозрюють у зв'язку з ФСБ РФ.

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