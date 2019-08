У США батьки почали купувати своїм дітям куленепробивні рюкзаки

Оскільки діти незабаром повертаються в школу після страшної хвилі нападів, багато батьків, очевидно, стурбовані тим, що їх діти також можуть стати жертвами такого інциденту. В такій ситуації багато компаній роблять ставку на цей страх, продаючи покупцям "куленепробивні" рюкзаки.

"Батьки не повинні купувати куленепробивний рюкзак для своєї дитини, просто щоб тримати їх у безпеці в школі. Це не нормально. Я вживу заходів, щоб захистити наших дітей", - написала в Twitter сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс.

Parents shouldn’t have to buy a bulletproof backpack for their child just to keep them safe at school. This shouldn’t be normal. I will take action to protect our kids. https://t.co/XQBLR1MzOE

"Рюкзак спроектований в першу чергу як дуже стильний і красивий рюкзак. Але у нього є панелі, які захищають вас від куль. Це збільшить ваші шанси на виживання", - сказав один підприємець.



Такі рюкзаки, як правило, коштують більше 100 доларів, але, як каже власник компанії "Guard Dog": "це може бути різниця між життям і смертю".



"Рюкзак можна використовувати в якості щита для зупинки ножа, куль з пістолета чи іншої стрілецької зброї. Навіть у випадку більш тяжких боєприпасів рюкзак значно збільшить шанси на виживання", - так описується рюкзак на одному з сайтів.



Кандидат у Конгрес від штату Техас демократ Еліза Карднелл теж написала про це.



"Щоранку, коли я відправляю свою дочку в школу я кажу їй: "Я люблю тебе, веселися", тому що ніколи не знаю, чи це будуть мої останні слова їй. Жодна дитина не повинна ходити в школу з куленепробивним рюкзаком. Нам потрібна серйозна реформа безпеки зброї, щоб захистити наших дітей", - написала вона.

Every morning I send my daughter off to school with “I love you, have fun” because I never know if those will be my last words to her. No kid should have to go to school with a bulletproof backpack. We need serious gun safety reform to protect our kids.https://t.co/1qYiNMKSMz