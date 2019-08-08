підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 серпня 2019, четвер, 16:38 17
Америка 2019-08-08T17:30:54+03:00
Українські Новини
У США батьки почали купувати своїм дітям куленепробивні рюкзаки

У США батьки почали купувати своїм дітям куленепробивні рюкзаки

Куленепробивні рюкзаки. Скріншот: відео/firstcoastnews.com
Куленепробивні рюкзаки. Скріншот: відео/firstcoastnews.com

Куленепробивні рюкзаки почали продавати ще рік тому після масового розстрілу в школі в Паркленді, але після розстрілів у Техасі і Огайо попит на них виріс. Про це повідомляє "The Independent".

Оскільки діти незабаром повертаються в школу після страшної хвилі нападів, багато батьків, очевидно, стурбовані тим, що їх діти також можуть стати жертвами такого інциденту. В такій ситуації багато компаній роблять ставку на цей страх, продаючи покупцям "куленепробивні" рюкзаки.

"Батьки не повинні купувати куленепробивний рюкзак для своєї дитини, просто щоб тримати їх у безпеці в школі. Це не нормально. Я вживу заходів, щоб захистити наших дітей", - написала в Twitter сенатор від штату Каліфорнія Камала Харріс.

"Рюкзак спроектований в першу чергу як дуже стильний і красивий рюкзак. Але у нього є панелі, які захищають вас від куль. Це збільшить ваші шанси на виживання", - сказав один підприємець.

Такі рюкзаки, як правило, коштують більше 100 доларів, але, як каже власник компанії "Guard Dog": "це може бути різниця між життям і смертю".

"Рюкзак можна використовувати в якості щита для зупинки ножа, куль з пістолета чи іншої стрілецької зброї. Навіть у випадку більш тяжких боєприпасів рюкзак значно збільшить шанси на виживання", - так описується рюкзак на одному з сайтів.

Кандидат у Конгрес від штату Техас демократ Еліза Карднелл теж написала про це.

"Щоранку, коли я відправляю свою дочку в школу я кажу їй: "Я люблю тебе, веселися", тому що ніколи не знаю, чи це будуть мої останні слова їй. Жодна дитина не повинна ходити в школу з куленепробивним рюкзаком. Нам потрібна серйозна реформа безпеки зброї, щоб захистити наших дітей", - написала вона.

За іронією, мережа Walmart вже продає рюкзаки поруч з вогнепальною зброєю і патронами.

Як повідомляли Українські Новини, 3 серпня у Техаському торговому центрі невідомі відкрили вогонь по відвідувачам, як мінімум 10 людей були вбиті, ще 22 постраждали.

Більше новин про: США Куленепробивні рюкзаки

Архів
Новини
Долар увійшов в піке: Гривня на міжбанку знову підскочила 18:13
Міжнародні правозахисники підтримали журналістів, які назвали С14 неонацистами 17:51
Росіянин-диверсант. Фото: СБУ
Готував диверсію: росіянина затримали на військовому аеродромі в Черкаській області 17:45
Депутат Нововолинської міськради загинув у ДТП у Волинській області 17:42
Справа "Роттердам+" є політичним переслідуванням колишніх членів НКРЕКП, – Вовк 17:26
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко 12:45
Ситник не представив суду доказів, що сам платив за відпочинок в мисливських угіддях, - ЗМІ 20:25
"Ситник, пройди детектор брехні!". В соцмережах розпочався флешмоб через елітний відпочинок директора НАБУ 12:35 Фото
більше новин
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok