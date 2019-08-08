Скандал в EasyJet: пасажирам продали квитки на літак без спинки крісла

Жінка летіла в літаку в кріслі без спинки. Фото: @mattiasharris

Жінка летіла в літаку в кріслі без спинки. Фото: @mattiasharris

У соцмережах набирає популярність знімок, зроблений на борту літака найбільшого британського лоукостера EasyJet, рейс 2021 Лутон - Женева, на якому жінка похилого віку летить в кріслі без спинки. Про це розповів один з пасажирів Меттью Харріс у своєму Твіттері, передають Українські Новини.

Скандальне фото викликало жваву реакцію. Твіт набрав популярність, і авіакомпанія змушена була відреагувати.

Представник EasyJet в інтерв'ю газеті Independent заявив, що пасажирка сіла в крісло за власним бажанням.

"Пасажирам не дозволяли сидіти на цих кріслах, так як вони були зламані і чекали ремонту", - сказав він.

"Безпека - наш головний пріоритет, EasyJet експлуатує свої літаки в суворій відповідності з усіма правилами безпеки", - додав представник компанії.

У той же час, автор знімка в своєму Твіттері написав: Не можна не задатися питанням - в якому стані взагалі був літак. Це було її місце. Коли посадка завершилася, її пересадили. Не впевнений, що так зробили б, якби літак був сповнений ".

Співробітники авіакомпанії попросили Меттью Харріса видалити фотографію, однак той відхилив дане прохання.

"Категорично ні. Це реальна фотографія з літака, який в даний час приземляється в Женеві", - відповів він.

Пізніше в мережі з'явилися нові фотографії крісел без спинок в літаках EasyJet. Користувач Томас Дей під ніком @ tgd83 виклав знімок двох таких крісел і написав, що йому продали квиток на одне з них. Коли виявилося, що ці крісла в неробочому стані, заміни не знайшлося: літак був заповнений.

Як повідомляли Українські новини, раніше в Австралії пілот літака від нудьги намалював в небі непристойне зображення.

Пілот вилетів з аеропорту передмістя Аделаїди Солсбері і більше трьох годин "малював" в небі фігури, схожі на чоловічий статевий орган. Крім того, пілот написав в небі фразу "I'm bored", яка перекладається як "мені нудно".

Раніше Державіаслужба пригрозила штрафувати авіакомпанії за погане обслуговування пасажирів в разі затримки і скасування рейсу.