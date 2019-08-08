Люксембург закликав сусідні країни узаконити марихуану

Міністр охорони здоров'я підтверджує плани і закликає сусідні країни послабити свої закони з приводу заборони на наркотики. Про це повідомляє The Guardian.

"Політика заборони, яка була у нас протягом останніх 50 років, не спрацювала. Заборони навпаки спонукають до більшого інтересу. Я сподіваюся, що у всіх нас буде більше неупереджене ставлення до наркотиків ", - сказав в інтерв'ю Етьєн Шнайдер.



Очікується, що придбати канабіс зможуть жителі старше 18 років. Відбуватися це буде на законних підставах. Держава буде регулювати виробництво і розподіл через агентство з канабісу.



Законопроект хочуть представити до кінця цього року, в ньому буде додаткова інформація про види канабісу, які будуть продаватися, і про рівень податку, який накладатиметься.



Відзначається, що туристам продавати коноплі не будуть. Домашнє вирощування також, ймовірно, буде заборонено.



Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році Канада офіційно легалізувала марихуану "для розваги". Марихуана закінчилася всього через кілька днів після прийняття закону.



Раніше експерт розповів про відмінності коноплі від марихуани.



Тим часом вчені довели ефективність канабісу в медицині.