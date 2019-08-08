Справа Окружного адмінсуду Києва не має відношення до корупції, - юрист

Справа суддів Окружного адмінсуду Києва стосується не корупційних злочинів, а внутрішніх питань судової системи. При цьому гучні заяви про вчинення тих чи інших правопорушень поки більше піар, ніж реальний факт. Так вважає адвокат, член Ради громадського контролю при ДБР Ростислав Попович, пише "Капітал".

"Якщо виходити з того, що озвучено в ЗМІ, там є питання щодо винесення неправосудного рішення та зловживання впливом, але це не звинувачення у хабарництві. Звинувачення, наприклад, в неправосудному рішенні взагалі стосуються рішень, які ще не винесені по суті. Тобто були якісь справи по ВККС (Вищій кваліфікаційній комісії суддів, — Ред.), які ще не прийшли до логічного завершення, деякі ще на розгляді у першій інстанції, деякі ще на розгляді в апеляції, а сьогодні вже звинувачують суддів до винесення неправосудного рішення. У цих справах ще не поставлена крапка, а хтось вже біжить вперед і каже, що судді не праві. Ми повинні розуміти, що це ніщо інше як піар", — зазначив юрист.

"Насправді на сьогоднішній день жодної статті про корупцію, звинувачень суддям у вчиненні корупційних злочинів не пред'явлено", — нагадав він.

На його думку, справа Окружного адмінсуду політична і за нею стоїть бажання керівництва антикорупційних органів часів Порошенка зберегти свої посади і при новій владі.

"З того, що відбувається в країні, видно, що буде стояти питання про перезавантаження НАБУ і ГПУ. Таким чином Горбатюк та Ситник хочуть зберегти собі місця, а пан Луценко якимось чином себе захистити. Луценко у своєму останньому інтерв'ю звертав увагу на те, що у нього, нібито, є записи, що стосуються не тільки колишніх високопоставлених чиновників, але і нинішніх. Тобто це такий позив, щоб зберегтися після звільнення. Тому я вважаю, що там (у справі ОАСК, — Ред.) більше піар і більше політика, ніж юриспруденція чи реальні звинувачення. Якби звинувачення були реальні, то обшук не робився б під телекамери і не робився б в п'ятницю. Це було б зроблено тихо, потім були б проведені певні процесуальні рішення, а вже потім розповідали, що "ми знайшли таке, таке-то, ось така ситуація...", — зазначив Попович.

Юрист також високо оцінив рівень кваліфікації суддів Окружного адмінсуду Києва.

"Якщо подивитися на ті резонансні справи, про які нам на сьогоднішній день нагадують, то більшість без змін пройшли апеляційну інстанцію, деякі залишилися без змін у касаційній інстанції. Потрібно розуміти, що якщо б дійсно були якісь питання до суддів, то я думаю, були б скасовані рішення. А так більшість резонансних справ, навіть справа за Приватом, пройшли апеляційну інстанцію. Коли справу переглянуто в апеляційній інстанції і коли там щодо рішення суду першої інстанції немає заперечень, це найкраща оцінка якості судочинства", — вважає експерт.