У В'єтнамі жертвами тайфуну "Віфа" стали 12 осіб, ще 9 пропали безвісти

7 серпня жертвами тайфуну у В'єтнамі стали щонайменше 12 людей, ще 9 потрапили безвісти. Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Центральний керівний комітет по боротьбі зі стихійними лихами країни.

Відзначається, що найважча ситуація в провінції Тханьхоа, там загинули 7 осіб. Ще п'ять осіб загинули в п'яти північних провінціях, включаючи Шонлу і Футхо.



Тайфун "Віфа" ще 2 серпня обрушився на північну в'єтнамську провінцію Куангнинь і ослаб до тропічної депресії, викликавши повені і обвали в деяких регіонах країни.



Посольство КНР у В'єтнамі повідомило громадян Китаю, які перебувають на півночі і північному сході країни, про необхідність дотримуватися заходів обережності.

За даними Головного статистичного управління В'єтнаму, у січні-липні нинішнього року в результаті стихійного лиха загинули або пропали безвісти 34 людини. Збиток склав близько 10,3 млн доларів.



Як повідомляли Українські Новини, торік сильний тайфун в Японії розкинув вантажівки і зніс судном міст. Це був найпотужніший тайфун у Японії за останні 25 років.



Раніше 10-бальний тайфун "Хато" в Гонконзі зносив дерева та будівельні крани.