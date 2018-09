Об этом сообщило издание Kyodo News.

Всего отменено более 700 авиарейсов, нарушено движение поездов и паромов.

Также более миллиона человек готовятся к эвакуации. Погибли, по предварительным данным, не менее шести человек, пострадало около 100.

Как сообщают очевидцы, шторм снес мост грузовым судном в заливе Осака. Было затоплено международный аэропорт Кансай в Осаке, а в Киото ветер сорвал часть крыши железнодорожного вокзала.

Typhoon Jebi is the strongest typhoon to make landfall in Japan in 25 years, tipping over cars and trucks in Osaka https://t.co/ehxOzDU9U6 pic.twitter.com/BANiBaVUSO