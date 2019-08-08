Рим заборонив вішати білизну на балконі, якщо її видно з вулиць або скверів

У той час, як в Римі заборонили сидіти на Іспанських сходах і фонтані Треві, н повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Правила також забороняють поливати рослини на балконах, коли це призводить до потрапляння води на громадську територію внизу.

Також поліція може накладати жорсткіші штрафи за купання у фонтанах, перетягування колісних валіз по історичних сходах, появу в публічних місцях без сорочки та дотикання ротом до громадських фонтанів з питною водою.

Несанкціоновані продавці квитків, їжі та напоїв, люди, які збирають натовпи, та люди, які вбираються римськими центуріонами, також ризикують отримати штраф.

Як повідомляли Українські Новини, вулиці і стародавні руїни в Римі побіліли від снігу.

Раніше в Римі туристам виписали величезний штраф за миття ніг.