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08 серпня 2019, четвер, 13:26 13
Європа 2019-08-08T15:00:03+03:00
Українські Новини
Рим заборонив вішати білизну на балконі, якщо її видно з вулиць або скверів

Рим заборонив вішати білизну на балконі, якщо її видно з вулиць або скверів

Білизну на балконі. Фото: Maxim Goryunov/Facebook
Білизну на балконі. Фото: Maxim Goryunov/Facebook

У той час, як в Римі заборонили сидіти на Іспанських сходах і фонтані Треві, новий регламент міської поліції Риму встановлює заборону зі штрафом у розмірі 100 євро за певні правопорушення, зокрема на вивішування випраного одягу, якщо його видно з вулиці або зі скверу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Правила також забороняють поливати рослини на балконах, коли це призводить до потрапляння води на громадську територію внизу.

Також поліція може накладати жорсткіші штрафи за купання у фонтанах, перетягування колісних валіз по історичних сходах, появу в публічних місцях без сорочки та дотикання ротом до громадських фонтанів з питною водою.

Несанкціоновані продавці квитків, їжі та напоїв, люди, які збирають натовпи, та люди, які вбираються римськими центуріонами, також ризикують отримати штраф.

Як повідомляли Українські Новини, вулиці і стародавні руїни в Римі побіліли від снігу.

Раніше в Римі туристам виписали величезний штраф за миття ніг.

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