Рим заборонив вішати білизну на балконі, якщо її видно з вулиць або скверів

У той час, як в Римі заборонили сидіти на Іспанських сходах і фонтані Треві, новий регламент міської поліції Риму встановлює заборону зі штрафом у розмірі 100 євро за певні правопорушення, зокрема на вивішування випраного одягу, якщо його видно з вулиці або зі скверу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.\r\nПравила також забороняють поливати рослини на балконах, коли це призводить до потрапляння води на громадську територію внизу.\r\nТакож поліція може накладати жорсткіші штрафи за купання у фонтанах, перетягування колісних валіз по історичних сходах, появу в публічних місцях без сорочки та дотикання ротом до громадських фонтанів з питною водою.\r\nНесанкціоновані продавці квитків, їжі та напоїв, люди, які збирають натовпи, та люди, які вбираються римськими центуріонами, також ризикують отримати штраф.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, вулиці і стародавні руїни в Римі побіліли від снігу.\r\nРаніше в Римі туристам виписали величезний штраф за миття ніг.