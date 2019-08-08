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08 августа 2019, четверг, 12:28 5
Европа 2019-08-08T12:31:07+03:00
Українські Новини
В Риме запретили сидеть на Испанской лестнице и фонтане Треви

В Риме запретили сидеть на Испанской лестнице и фонтане Треви

Испанская лестница в Риме. Фото: pixabay
Испанская лестница в Риме. Фото: pixabay

На известной Испанской лестнице и фонтане Треви больше нельзя сидеть. Об свидетельствует специальное постановление, которое вступило в силу в прошлом месяце, передает AP.

Указ запрещает сидеть, пить и есть на лестнице. Если кто-то нарушит указ, это может привести к штрафу в размере до 400 евро. Указ также распространяется на другие фотогеничные объекты в Риме, такие как фонтан Треви.

В среду, 7 августа, сотрудники полиции патрулировали каменную лестницу и вежливо просили не сидеть на ней.

Городское правительство заявило, что закон применяется в полном объеме с момента его вступления в силу.

Некоторые туристы не согласны с запретом. 137 ступеней, построенных в 1720-х годах, долгое время были популярным местом для людей, которые смотрят достопримечательности, а также делают паузу, чтобы отдохнуть.

Официальный туристический веб-сайт Рима описывает этот указ как меру, чтобы людям было как пройти. Но тем не менее эта лестница остается приятным местом для встреч и отдыха.

Как сообщали Українські Новини, Европу в июне накрыла аномальная жара. В некоторых странах температура превысила 40 градусов.

Больше новостей о: Рим Знаменитый фонтан Треви в Риме Испанская лестница Запрет на сидение

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