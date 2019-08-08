Керівника поліції в Рівненській області підозрюють в отриманні майже 40 тис. гривень хабара

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з керівників Варашського відділу поліції Головного управління Рівненській області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 39 тис. гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.\r\nЗа попередньою інформацією, правоохоронець вимагав та отримав хабар за непритягнення депутата місцевої ради до відповідальності за приховування права власності на торгові павільйони в декларації про майновий стан.\r\nЙого затримали і вилучили отриману суму.\r\nПланується провести невідкладні перевірки в адміністративних приміщеннях місцевого відділу поліції і прокуратури, оскільки перевіряється факт причетності прокурора.\r\nПопередня кваліфікація події - ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу.\r\nЗгідно з чинним законодавством таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львівській області слідчий поліції попався на хабарі.\r\nРаніше у Харкові затримали поліцейських, підозрюваних у вимаганні 10 тисяч доларів.