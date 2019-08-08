Керівника поліції в Рівненській області підозрюють в отриманні майже 40 тис. гривень хабара

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з керівників Варашського відділу поліції Головного управління Рівненській області за підозрою в отриманні хабара в розмірі 39 тис. гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав та отримав хабар за непритягнення депутата місцевої ради до відповідальності за приховування права власності на торгові павільйони в декларації про майновий стан.

Його затримали і вилучили отриману суму.

Планується провести невідкладні перевірки в адміністративних приміщеннях місцевого відділу поліції і прокуратури, оскільки перевіряється факт причетності прокурора.

Попередня кваліфікація події - ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу.

Згідно з чинним законодавством таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області слідчий поліції попався на хабарі.

Раніше у Харкові затримали поліцейських, підозрюваних у вимаганні 10 тисяч доларів.