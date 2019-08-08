Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова

Суд виправдав лідера сепаратистського руху "Жіночий рух Харкова" Ізабеллу (Аллу) Сіренко, обвинувачену в зберіганні вибухівки та боєприпасів.

Про це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.

Сіренко звинувачувалася в тому, що 15 червня 2014 року на площі Свободи в Харкові під час мітингу представників руху «Жіночий рух міста Харкова» за допомогою гучномовця виголосила промову із закликом відокремити від України південно-східні області.

Даний відеозапис був розміщений на відеохостингу Youtube.

Сепаратистка була затримана та заарештована співробітниками СБУ в березні 2018 року.

У неї вдома були виявлені 3 ручні гранати РГД -5, вибухові речовини, а також детонувальний шнур і запальна трубка.

В судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала та від дачі пояснень відмовилася.

Свідки підтвердили оголошення Сіренко сепаратистських гасел на мітингу, але суд не прийняв їх свідчення до уваги, зазначивши, що свідкам перед допитом показували відео з мітингу, що є порушенням процедури і могло вплинути на їхню свідомість.

Також суд не визнав доказом відеозапис виступу Сіренко, так як даний файл видалено з Youtube, а стенограма її заяв була складена слідчим без понятих.

Крім того, суд висловив сумніви щодо якості експертизи боєприпасів, вилучених у підсудної.

В результаті суд визнав недоведеним звинувачення щодо Сіренко.

Суд 31 липня поточного року визнав її невинною і виправдав.

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