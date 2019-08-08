Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова

Суд виправдав лідера сепаратистського руху "Жіночий рух Харкова" Ізабеллу (Аллу) Сіренко, обвинувачену в зберіганні вибухівки та боєприпасів.\r\nПро це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.\r\nСіренко звинувачувалася в тому, що 15 червня 2014 року на площі Свободи в Харкові під час мітингу представників руху «Жіночий рух міста Харкова» за допомогою гучномовця виголосила промову із закликом відокремити від України південно-східні області.\r\nДаний відеозапис був розміщений на відеохостингу Youtube.\r\nСепаратистка була затримана та заарештована співробітниками СБУ в березні 2018 року.\r\nУ неї вдома були виявлені 3 ручні гранати РГД -5, вибухові речовини, а також детонувальний шнур і запальна трубка.\r\nВ судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала та від дачі пояснень відмовилася.\r\nСвідки підтвердили оголошення Сіренко сепаратистських гасел на мітингу, але суд не прийняв їх свідчення до уваги, зазначивши, що свідкам перед допитом показували відео з мітингу, що є порушенням процедури і могло вплинути на їхню свідомість.\r\nТакож суд не визнав доказом відеозапис виступу Сіренко, так як даний файл видалено з Youtube, а стенограма її заяв була складена слідчим без понятих.\r\nКрім того, суд висловив сумніви щодо якості експертизи боєприпасів, вилучених у підсудної.\r\nВ результаті суд визнав недоведеним звинувачення щодо Сіренко.\r\nСуд 31 липня поточного року визнав її невинною і виправдав.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, суд в Одесі засудив до 3 років позбавлення волі агента ФСБ Росії Вадима Карпова (прізвисько "Композитор") і перерахував йому термін за "законом Савченко" (закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів в термін основного покарання).