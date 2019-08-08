підписатися на розсилку
25.3 25.7
28.05 28.8
˟
08 серпня 2019, четвер, 12:54 35
Судова влада 2019-08-08T15:33:10+03:00
Українські Новини
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова

Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова

Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Ізабелла Сіренко. Фото: центр "Миротворець"

Суд виправдав лідера сепаратистського руху "Жіночий рух Харкова" Ізабеллу (Аллу) Сіренко, обвинувачену в зберіганні вибухівки та боєприпасів.

Про це йдеться у вироку суду, передають Українські Новини.

Сіренко звинувачувалася в тому, що 15 червня 2014 року на площі Свободи в Харкові під час мітингу представників руху «Жіночий рух міста Харкова» за допомогою гучномовця виголосила промову із закликом відокремити від України південно-східні області.

Даний відеозапис був розміщений на відеохостингу Youtube.

Сепаратистка була затримана та заарештована співробітниками СБУ в березні 2018 року.

У неї вдома були виявлені 3 ручні гранати РГД -5, вибухові речовини, а також детонувальний шнур і запальна трубка.

В судовому засіданні обвинувачена свою вину не визнала та від дачі пояснень відмовилася.

Свідки підтвердили оголошення Сіренко сепаратистських гасел на мітингу, але суд не прийняв їх свідчення до уваги, зазначивши, що свідкам перед допитом показували відео з мітингу, що є порушенням процедури і могло вплинути на їхню свідомість.

Також суд не визнав доказом відеозапис виступу Сіренко, так як даний файл видалено з Youtube, а стенограма її заяв була складена слідчим без понятих.

Крім того, суд висловив сумніви щодо якості експертизи боєприпасів, вилучених у підсудної.

В результаті суд визнав недоведеним звинувачення щодо Сіренко.

Суд 31 липня поточного року визнав її невинною і виправдав.

Як повідомляли Українські Новини, суд в Одесі засудив до 3 років позбавлення волі агента ФСБ Росії Вадима Карпова (прізвисько "Композитор") і перерахував йому термін за "законом Савченко" (закон про зарахування 1 дня попереднього ув'язнення як 2 днів в термін основного покарання).

Більше новин про: Сепаратизм Харків

Архів
Новини
Замовника будівельних робіт в історичній частині Києва оштрафували на 51 тис. гривень - КМДА 15:40
В європейській країні вперше узаконять марихуану 15:36
Нацбанк розраховує на 5-10 млрд доларів за новою програмою з МВФ 15:18
Методика "Роттердам+" економічно обґрунтована, вона сприяла виходу України з енергокризи, – Волинець 15:09
Німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою 14:57
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
Ситник не представив суду доказів, що сам платив за відпочинок в мисливських угіддях, - ЗМІ 20:25
Соратника олігарха-втікача хочуть призначити главою відділу "К" СБУ Києва, - журналіст Бойко 12:45
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Ізабелла Сіренко. Фото: центр
Суд виправдав топ-сепаратистку з Харкова 12:54
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok