Суд в Одессе приговорил к 3 годам лишения свободы агента ФСБ России Вадима Карпова (прозвище "Композитор") и пересчитал ему срок по "закону Савченко" (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, установлено, что в течение 2015-2018 годов гражданин Украины Карпов, находясь в Одессе и на территории аннексированного Россией Крыма из корыстных и антипатриотических мотивов совершил государственную измену в форме шпионажа.

Он предоставил старшему оперуполномоченному Управления ФСБ по Черноморскому флоту Воронину Павлу Сергеевичу помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, и передавал ему от сотрудника главного отдела контрразведки управления Службы безопасности Украины в Одесской области на зашифрованных флэш-носителях секретные сведения.

В судебном заседании Карпов признал себя виновным в полном объеме.

Он заявил суду, что совершил преступление, поскольку ему необходимы были денежные средства для отца, который страдал онкологическим заболеванием и нуждался в дорогом лечении.

В содеянном подсудимый искренне раскаялся, просил строго не наказывать, поскольку ранее он к уголовной ответственности не привлекался, у него на иждивении находится мать пенсионного возраста и 2 малолетних ребенка.

По его словам, общественную опасность от содеянного он не осознавал, нанести ущерб государству не желал.

Суд не нашел отягчающих обстоятельств, но признал раскаяние смягчающим обстоятельством.

"Так, в ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый находился в тяжелом материальном положении. Кроме того, суд учитывает общественно политические обстоятельства, при которых совершено преступление, и принимает во внимание региональные события, которые обострили отношения в обществе, в условиях информационной войны", - указал судья в приговоре.

Суд в июле текущего года решил назначить наказание обвиняемому в 3 раза ниже минимума, установленного Уголовным кодексом, и приговорил его к 3 годам тюрьмы вместо 10 за госизмену в форме шпионажа.

Также, учитывая тяжелое материальное положение, суд решил не применять к нему конфискацию.

Более того, суд пересчитал срок заключения по "закону Савченко" и таким образом, срок заключения осужденного истечет 27 августа.

В июне 2018 года служба новостей ТСН телеканала "1+1" обнародовала информацию, согласно которой контрразведка СБУ раскрыла схему вербовки Федеральной службой безопасности РФ высокопоставленных украинских военных и правоохранителей.

Основной целью вербовщиков был начальник штаба ВМС Роман Гладкий.

Информацию вербовщики передавали с помощью микрочипа, данные на котором были зашифрованы.

Носитель информации привез в Одессу агент ФСБ Вадим Карпов по прозвищу "Композитор".

Чип он должен был передать российскому агенту, завербованному среди офицеров СБУ.

"Композитора" задержали зимой 2018 года.

Ключом к зашифрованной информации оказался аудиофайл с композицией группы Depeche Mode.

Таким образом украинские спецслужбы получили доступ к секретной базе ФСБ.

Куратором схемы в ФСБ РФ был Павел Воронин, который также завербовал экс-подполковника Министерства внутренних дел Украины Александра Жигало.

Канал передачи средств позволил СБУ раскрыть схему вербовки.

Как сообщали Українські Новини, в июле военная прокуратура Полтавского гарнизона совместно со следователями Службы безопасности Украины задержала жителя Кременчуга по подозрению в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России.

Правоохранители подозревают сотрудника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области и 3 пограничников Мариупольского отряда в передаче секретной информации ФСБ России.