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08 серпня 2019, четвер, 12:36 17
Європа 2019-08-08T15:30:06+03:00
Українські Новини
У Римі заборонили сидіти на Іспанських сходах і фонтані Треві

У Римі заборонили сидіти на Іспанських сходах і фонтані Треві

Іспанські сходи в Римі. Фото: pixabay
Іспанські сходи в Римі. Фото: pixabay

На відомих Іспанських сходах і фонтані Треві більше не можна сидіти. Про це свідчить спеціальна постанова, яка набрала чинності в минулому місяці, передає AP.

Указ забороняє сидіти, пити і їсти на сходах. Якщо хтось порушить указ, це може призвести до штрафу в розмірі до 400 євро. Указ також поширюється на інші фотогенічні об'єкти в Римі, такі як фонтан Треві.

У середу, 7 серпня, співробітники поліції патрулювали кам'яні сходи і ввічливо просили не сидіти на них.

Міський уряд заявив, що закон застосовується в повному обсязі з моменту його вступу в силу.

Деякі туристи не згодні із забороною. 137 сходинок, побудованих у 1720-х роках, довгий час були популярним місцем для людей, які дивляться пам'ятки культури, а також роблять паузу, щоб відпочити.

Офіційний туристичний веб-сайт Риму описує цей указ як міру, щоб людям було як пройти. Але тим не менше ці сходи залишаються приємним місцем для зустрічей і відпочинку.

Як повідомляли Українські Новини, Європу в червні накрила аномальна спека. У деяких країнах температура перевищила 40 градусів.

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