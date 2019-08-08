У Римі заборонили сидіти на Іспанських сходах і фонтані Треві

На відомих Іспанських сходах і фонтані Треві більше не можна сидіти. Про це свідчить спеціальна постанова, яка набрала чинності в минулому місяці, передає AP.

Указ забороняє сидіти, пити і їсти на сходах. Якщо хтось порушить указ, це може призвести до штрафу в розмірі до 400 євро. Указ також поширюється на інші фотогенічні об'єкти в Римі, такі як фонтан Треві.

У середу, 7 серпня, співробітники поліції патрулювали кам'яні сходи і ввічливо просили не сидіти на них.



Міський уряд заявив, що закон застосовується в повному обсязі з моменту його вступу в силу.



Деякі туристи не згодні із забороною. 137 сходинок, побудованих у 1720-х роках, довгий час були популярним місцем для людей, які дивляться пам'ятки культури, а також роблять паузу, щоб відпочити.



Офіційний туристичний веб-сайт Риму описує цей указ як міру, щоб людям було як пройти. Але тим не менше ці сходи залишаються приємним місцем для зустрічей і відпочинку.



Як повідомляли Українські Новини, Європу в червні накрила аномальна спека. У деяких країнах температура перевищила 40 градусів.