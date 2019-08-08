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08 серпня 2019, четвер, 08:00 12
Кабмін 2019-08-08T08:31:41+03:00
Українські Новини
Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ у серпні ще на 265 гривень

Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ у серпні ще на 265 гривень

Кабмін
Кабмін

У серпні Кабінет міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" знизити ціну на газ для населення ще на 265 гривень за тисячу кубічних метрів після зниження на 5,5%. Доручення було видано прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, пише прес-служба Кабміну.

"Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 № 293, з червня НАК "Нафтогаз" зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, яка є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що цими майданчиками є - Мінекономрозвитку, Українська енергетична біржа, НАК "Нафтогаз", а також укладання договорів про постачання газу на умовах ПСО (покладання спеціальних обов'язків).

Уточнюється, що в Мінекономрозвитку середня митна вартість імпортованого газу в липні становила 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ, на Українській енергетичній біржі газ на серпень в липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубометов без ПДВ. У НАК "Нафтогаз" газ для промисловості за передоплатою, встановленої на серпень, коштував 4640 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

Ціна на умовах ВСО, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, на липень була розрахована, як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

Також у прес-службі Кабміну уточнили, що найнижчою виявилася ціна НАК "Нафтогаз". Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ, тарифів на транспортування і постачання, складе 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна в липні в розмірі 4905 грн.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз України" знизив ціну на природний газ на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСО) на 11,7%, або на 648 гривень, до 4 905,67 гривні/тис. куб. м (без ПДВ та вартості транспортування) на липень.

Раніше, в червні, Кабінет Міністрів змінив методику формування цін на газ для населення.

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