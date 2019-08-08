Південний міст частково перекрили з сьогоднішнього дня

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково перекрити рух транспорту на Південному мосту у зв'язку з відновленням асфальтного покриття 8-15 серпня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.\r\n"На Південному мосту (частина в напрямку Лівого берега) оновлять асфальтове покриття. Роботи триватимуть з 22:00 8 серпня до 23:00 15 серпня", - йдеться в ньому.\r\nУ комунальній корпорації зазначили, що комплексно підходять до виконання робіт, тому організували їх одночасно з капітальним ремонтом деформаційного шва, щоб двічі не обмежувати рух.\r\nКомунальна корпорація приносить вибачення за незручності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту по Південному мосту через ремонт 2-31 серпня.\r\nТим часом Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км\/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада.\r\nТакож Українські Новини повідомляли про схеми об'їзду на час реконструкції Шулявського мосту, яка розпочалася 16 червня.