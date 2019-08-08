Південний міст частково перекрили з сьогоднішнього дня

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково перекрити рух транспорту на Південному мосту у зв'язку з відновленням асфальтного покриття 8-15 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"На Південному мосту (частина в напрямку Лівого берега) оновлять асфальтове покриття. Роботи триватимуть з 22:00 8 серпня до 23:00 15 серпня", - йдеться в ньому.

У комунальній корпорації зазначили, що комплексно підходять до виконання робіт, тому організували їх одночасно з капітальним ремонтом деформаційного шва, щоб двічі не обмежувати рух.

Комунальна корпорація приносить вибачення за незручності.

Як повідомляли Українські Новини, комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту по Південному мосту через ремонт 2-31 серпня.

Тим часом Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада.

Також Українські Новини повідомляли про схеми об'їзду на час реконструкції Шулявського мосту, яка розпочалася 16 червня.