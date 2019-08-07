В узбецькому Самарканді власників дорогих авто змусили безкоштовно возити туристів

В Узбекистані влада Самарканда зобов'язала власників дорогих автомобілів безкоштовно возити гостей місцевого музичного фестивалю.

Про це повідомляє "Радіо Озодлик"

З 23 по 30 серпня в місті заплановано проведення Міжнародного фестивалю мелодій Сходу "Шарк тароналарі". У ньому мають взяти участь представники 78 країн. Очікується, що на церемонії відкриття присутні генеральний директор ЮНЕСКО. Згідно з повідомленнями жителів міста, регіональна влада зобов'язала власників дорогих автомобілів обслуговувати гостей фестивалю.

У розпорядженні редакції "Озодлика" є копія документа, підписаного начальником управління безпеки дорожнього руху регіону, в якому він зобов'язує керівника місцевої компанії передати автомобіль, який їй належить, в користування адміністрації. Місцевий блогер повідомив радіостанції, що аналогічні розпорядження отримували власники дорогих машин та під час інших заходів.

Представник адміністрації Самаркандської області заявив кореспонденту "Озодлика", що безкоштовні послуги для гостей від власників дорогих автомобілів – "це висока форма гостинності, притаманна менталітету самаркандців", а безкоштовну роботу жителі міста виконують "за покликом серця".

Один з чиновників міської автоінспекції заявив "Озодлику", що держава має право користуватися автомобілями громадян у разі надзвичайних ситуацій. Однак на питання, чи є такою ситуацією фестиваль, чиновник не відповів і кинув слухавку.

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