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07 серпня 2019, середа, 20:30 27
Життя 2019-08-08T08:31:57+03:00
Українські Новини
Українські захисники показали пухнастих побратимів

Українські захисники показали пухнастих побратимів

Перед днем котів, який в світі відзначають 8 серпня, військові 56-тої окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ Збройних сил України показали своїх чотирилапих улюбленців, які разом з ними несуть службу.

Фото були опубліковані на сторінці  бригади в соціальній мережі Facebook.

"Надійні друзі наших захисників", - йдеться в підписі до фото.

Українські військові часто знаходять собі улюбленців у зоні бойових дій, які стають для них справжніми антидепресантами.

Нерідко тварини попереджають військових про небезпеку та стають справжніми бойовими побратимами на фронті. Після ротації військові часто повертаються додому вже не самі.

Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Военные с любимцами. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада

Як повідомляли Українські Новини, бійці "Холодного Яру" показали зворушливі фотографії бойових котів.

Крім того, закарпатські рятувальники прийняли естафету добра від колег з Дніпропетровської області та презентувала акцію добра і милосердя: "Надзвичайні тварини від рятувальників".

Також Українські Новини зібрали фото котів, які разом з українськими військовослужбовцями перебувають на передовій в зоні ООС і допомагають їм.

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