Українські захисники показали пухнастих побратимів

Перед днем котів, який в світі відзначають 8 серпня, військові 56-тої окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ Збройних сил України показали своїх чотирилапих улюбленців, які разом з ними несуть службу.\r\nФото були опубліковані на сторінці бригади в соціальній мережі Facebook.\r\n"Надійні друзі наших захисників", - йдеться в підписі до фото.\r\nУкраїнські військові часто знаходять собі улюбленців у зоні бойових дій, які стають для них справжніми антидепресантами.\r\nНерідко тварини попереджають військових про небезпеку та стають справжніми бойовими побратимами на фронті. Після ротації військові часто повертаються додому вже не самі.\r\n[gallery-6049]\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бійці "Холодного Яру" показали зворушливі фотографії бойових котів.\r\nКрім того, закарпатські рятувальники прийняли естафету добра від колег з Дніпропетровської області та презентувала акцію добра і милосердя: "Надзвичайні тварини від рятувальників".\r\nТакож Українські Новини зібрали фото котів, які разом з українськими військовослужбовцями перебувають на передовій в зоні ООС і допомагають їм.