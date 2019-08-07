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07 серпня 2019, середа, 19:49 14
Події 2019-08-07T21:00:02+03:00
Українські Новини
Зламався світлофор: дві іномарки зіткнулися на перехресті в Києві

Зламався світлофор: дві іномарки зіткнулися на перехресті в Києві

У середу, 7 серпня, у Києві на перехресті бульвару Перова та вулиці Петра Запорожця трапилася ДТП за участю автомобілів Citroen і Renault Dokker. Причиною аварії стала несправність в роботі світлофорів на перехресті, повідомляє "Інформатор".

Сама ДТП сталася близько 13:40.

За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, автомобілі виїхали на перехрестя одночасно як раз через несправність у роботі світлофора. В результаті обидва водії отримали легкі травми. Їм надала допомогу бригада медиків. Також на місці знаходилася слідчо-оперативна група, яка займалася фіксацією події і екіпаж патрульної поліції.

Також як зазначили в поліції, заявки з приводу непрацюючого світлофора надходили до ДТП, і на місце була відправлена ремонтна бригада. Ремонтники не встигли доїхати до місця і запобігти аварії.

ДТП в Дніпровському районі Києва. Фото: ДТП у Дніпровському районі Києва. Фото: "Інформатор"

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