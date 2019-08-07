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07 серпня 2019, середа, 18:59 14
Судова влада 2019-08-07T20:45:02+03:00
Українські Новини
Семінарист УПЦ отримав 4 роки умовно за смерть трирічної дитини в Харкові

Семінарист УПЦ отримав 4 роки умовно за смерть трирічної дитини в Харкові

Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Суд засудив до 4 років позбавлення волі умовно студента духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату за смертельний наїзд автомобілем на 3-річну дитину в Харкові.

Про це йдеться у вироку суду від 2 серпня, передають Українські Новини.

Встановлено, що студент 1-го курсу Харківської духовної семінарії Анатолій Мартинюк 29 червня 2014 року на своєму автомобілі Hyundai Tucson під'їхав до під'їзду будинку на вул. Корсунська, 3 в Харкові.

Він висадив із машини свого друга, а дружина семінариста пересіла на переднє сидіння.

Після цього Мартинюк почав здавати назад і зачепив бампером квадроцикл, що стояв біля його задніх коліс.

Квадроцикл покотився і наїхав на 3-річного хлопчика, який стояв поруч із ним.

Дитина отримала тяжкі травми, в тому числі й відкриту черепно-мозкову, і померла через 13 днів у лікарні.

Підсудний повністю визнав свою провину.

"Він повністю визнав себе винним у порушенні Правил дорожнього руху, оскільки перед початком руху на автомобілі заднім ходом не впевнився у безпеці свого маневру, не звернувся за допомогою до сторонніх осіб, хоча мав для цього всі можливості. Пояснив, що тільки за два місяці до цих подій він отримав посвідчення водія. В скоєному він щиро розкаюється, просить вибачення у потерпілих. Пояснив, що відшкодував збитки потерпілим, і просив не позбавляти його волі. Зазначив, що сам став батьком і дуже співчуває батька дитини", - сказано у вироку суду.

Своєю чергою батько загиблої дитини пояснив суду, що в день трагедії ремонтував свій автомобіль біля гаража у дворі разом зі своїми синами 7 і 3 років.

Він зазначив, що не бачив момент зіткнення.

Батько підтвердив, що обвинувачений відшкодував йому матеріальну (100 000 гривень) та моральну шкоду (172 800 гривень) і попросив призначити йому умовне покарання.

В результаті суд визнав пом'якшуючими обставинами каяття і позитивні характеристики підсудного.

Суд визнав його винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, засудив до 4 років в'язниці, але звільнив від покарання з випробувальним терміном 3 роки.

Також суд повернув семінаристові його раніше арештований автомобіль.

Як повідомляли Українські Новини, Київський районний суд Харкова засудив до 10 років позбавлення волі Олену Зайцеву і Геннадія Дронова, підозрюваних у смертельному ДТП в жовтні 2017 року, в результаті якого загинули 6 осіб. Також у Києві у дворі будинку мотоцикліст збив п'ятирічну дитину.

У 2011 році на Волині семінарист повісився біля собору.

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