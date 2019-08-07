НБУ скасував обмеження на купівлю валюти в кредит

Національний банк скасував обмеження на придбання валюти у кредит для бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В рамках валютної лібералізації Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів у гривні без обмежень щодо суми.

Зазначене ослаблення дасть змогу підприємствам більш ефективно управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов'язань у зручний для себе час.

Також вдосконалено валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних термінів розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.

Банки зобов'язані завершувати нагляд за експортними операціями протягом 5 робочих днів з моменту отримання від Національного банку інформації про зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта.

Зазначається, що це дасть змогу уникнути подвійного контролю клієнтської операції.

Крім цього, НБУ уточнив порядок здійснення нагляду за імпортними операціями в разі зміни обслуговуючого банку в митній декларації.

"Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до темпів поліпшення макроекономічної ситуації в країні. З початку року скасовано вже понад 30 валютних обмежень", - сказано в повідомленні.

Зокрема, було повністю скасовано обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом, попереднє замовлення гривні для придбання валюти і обмеження на репатріацію дивідендів за кордон.

Чергові валютні ослаблення затверджені постановою правління НБУ №104 від 6 серпня 2019 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", яка набуває чинності 8 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Національний банк скасував обов'язковий продаж валютної виручки бізнесом з 19 червня.

У березні НБУ ввів валютні ослаблення для юросіб-нерезидентів та небанківських фінустанов.

У лютому закон про валюту і валютні операції набув чинності.