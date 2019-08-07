Стеценко вважає законною діяльність ICU в угодах між "Аграрним фондом" і Брокбізнесбанком

Співвласник інвестгрупи ICU Костянтин Стеценко вважає законною діяльність ICU в угодах між "Аграрним фондом" і Брокбізнесбанком.

Про це йдеться в повідомленні ICU, передають Українські Новини.

"У відповідь на недавнє повідомлення ГПУ хочу вкотре підкреслити: мої дії і роль ICU в угодах з "Аграрним фондом" абсолютно правомірні, що також підтверджено рішеннями судів усіх трьох інстанцій у 2014 році. У цих угодах ICU була брокером з боку "Аграрного фонду" в угодах купівлі-продажу ОВДП між Фондом і Брокбізнесбанком", - сказано в повідомленні.

Стеценко зазначив, що генеральна прокуратора була учасником згаданих судових розглядів і обізнана про висновки всіх судів про те, що дії ICU відповідали закону.

Також він наголосив, що ніколи не був заступником Валерії Гонтаревої, а Олексій Філатов ніколи не виступав як юрист у цих угодах.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура викликала екс-главу Національного банку Валерію Гонтареву, екс-заступника глави Адміністрації Президента Олексія Філатова і співвласника інвестгрупи ICU Костянтина Стеценка для вручення підозри в крадіжці 150 мільйонів гривень.

Раніше Cbonds Awards CIS підтвердила статус ICU як найкращого інвестиційного банку України.