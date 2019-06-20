Cbonds Awards CIS подтвердила статус ICU как лучшего инвестиционного банка Украины

Каждый год авторитетный портал Cbonds присуждает Cbonds Awards CIS - премию за вклад в финансовое развитие страны. В этом году церемония состоялась 13 июня в Батуми, в рамках ежегодного конгресса стран СНГ, Балтии и Кавказского региона. Премия присуждается на основании экспертных мнений пользователей портала - профессиональных финансистов. Этот год не стал исключением для финансовой группы ICU, которую пятый год подряд читатели портала признали "лучшим инвестиционным банком Украины", говориться в сообщении ICU.\r\n"Мы сохраняем лидерские позиции на украинском рынке управления активами. За прошлый год активы фондов под нашим управлением увеличились на 14%, достигнув 3,5 млрд грн. На сегодняшний день размер наших фондов и их доходность относится к одним из лучших показателей на рынке", - прокомментировал управляющий партнер и совладелец группы Макар Пасенюк.\r\nФонд облигаций с активами 213 млн грн, которым управляет ICU, относится к крупнейшим в своем сегменте. При этом активы пенсионных фондов под управлением ICU приближаются к отметке в 500 млн грн, что также является самым высоким показателем на рынке.\r\nВ планы группы также входит укрепление своих позиций на рынке облигаций внутреннего государственного займа. Об этом говорит совладелец и управляющий партнер группы Константин Стеценко: "Мы планируем активное развитие ритейла для физических лиц. За прошедший 2018 год ICU провела сделки с ОВГЗ на сумму свыше 60 млрд грн. Сейчас мы занимаем четверть украинского рынка торгов ОВГЗ и собираемся еще усилить нашу рыночную позицию развитием услуг для физических лиц".\r\nТакже известно, что до конца текущего года портфель венчурных инвестиций ICU пополнится новыми проектами. На сегодняшний момент портфель состоит из 7-ми украинских и зарубежных компаний с инвестициями ICU от 200 тыс. до 1 млн долларов в каждую.\r\nФинансовую поддержку ICU уже получили IT-проекты, которые занимаются разработкой технологий и программного обеспечения. Это компании c украинскими корнями - Petcube, Hideez, 3D Look, Apostera, а также английский разработчик Xelba и американский онлайн-банк Good Money.\r\nICU - финансовая группа, основанная в 2006 году. Группа предоставляет услуги управления активами и частным акционерным капиталом, а также осуществляет собственные промышленные и венчурные инвестиции. Управляющие партнеры группы - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.