Cbonds Awards CIS подтвердила статус ICU как лучшего инвестиционного банка Украины

Каждый год авторитетный портал Cbonds присуждает Cbonds Awards CIS - премию за вклад в финансовое развитие страны. В этом году церемония состоялась 13 июня в Батуми, в рамках ежегодного конгресса стран СНГ, Балтии и Кавказского региона. Премия присуждается на основании экспертных мнений пользователей портала - профессиональных финансистов. Этот год не стал исключением для финансовой группы ICU, которую пятый год подряд читатели портала признали "лучшим инвестиционным банком Украины", говориться в сообщении ICU.

"Мы сохраняем лидерские позиции на украинском рынке управления активами. За прошлый год активы фондов под нашим управлением увеличились на 14%, достигнув 3,5 млрд грн. На сегодняшний день размер наших фондов и их доходность относится к одним из лучших показателей на рынке", - прокомментировал управляющий партнер и совладелец группы Макар Пасенюк.

Фонд облигаций с активами 213 млн грн, которым управляет ICU, относится к крупнейшим в своем сегменте. При этом активы пенсионных фондов под управлением ICU приближаются к отметке в 500 млн грн, что также является самым высоким показателем на рынке.

В планы группы также входит укрепление своих позиций на рынке облигаций внутреннего государственного займа. Об этом говорит совладелец и управляющий партнер группы Константин Стеценко: "Мы планируем активное развитие ритейла для физических лиц. За прошедший 2018 год ICU провела сделки с ОВГЗ на сумму свыше 60 млрд грн. Сейчас мы занимаем четверть украинского рынка торгов ОВГЗ и собираемся еще усилить нашу рыночную позицию развитием услуг для физических лиц".

Также известно, что до конца текущего года портфель венчурных инвестиций ICU пополнится новыми проектами. На сегодняшний момент портфель состоит из 7-ми украинских и зарубежных компаний с инвестициями ICU от 200 тыс. до 1 млн долларов в каждую.

Финансовую поддержку ICU уже получили IT-проекты, которые занимаются разработкой технологий и программного обеспечения. Это компании c украинскими корнями - Petcube, Hideez, 3D Look, Apostera, а также английский разработчик Xelba и американский онлайн-банк Good Money.

ICU - финансовая группа, основанная в 2006 году. Группа предоставляет услуги управления активами и частным акционерным капиталом, а также осуществляет собственные промышленные и венчурные инвестиции. Управляющие партнеры группы - Макар Пасенюк и Константин Стеценко.