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07 серпня 2019, середа, 14:09 157
Судова влада 2019-08-07T15:15:02+03:00
Українські Новини
НАБУ встановлювало "прослушку" у Окружному адмінсуді Києва для шантажу суддів, – юрист

НАБУ встановлювало "прослушку" у Окружному адмінсуді Києва для шантажу суддів, – юрист

Ростислав Кравець. Фото: facebook.com/rkravets
Ростислав Кравець. Фото: facebook.com/rkravets

Юрист Ростислав Кравець вважає, що Національне антикорупційне агентство України (НАБУ) встановлювало спеціальну апаратуру для прослуховування в приміщеннях Окружного адміністративного суду м. Києва для шантажу суддів, які розглядають справи, що пов'язані з НАБУ. Так він відреагував на слова генерального прокурора Юрія Луценка про те, що за суддями протягом 7 місяців велося негласне спостереження у "справі Євромайдану".

Про це Кравець заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Не розкрито питання, а при чому тут справа Майдану та НАБУ? Навіть з цього відео (коментар генпрокурора) можна припустити, що фабрикували справу не один місяць. Схоже, що НАБУ встановило прослуховування в суді, який розглядає справи, що пов'язані з НАБУ, для тиску на суд, а після того, як не вийшло шантажувати суддів, взяли Горбатюка та громадських активістів, й пішли ва-банк", - написав юрист.

"Ну а заодно й ВККСУ (Вищій кваліфікаційній комісії суддів України) допомогти заховати свої порушення і створити видимість легітимності Вищого антикорупційного суду відібраного з грубими порушеннями", - уточнив він.

Нагадаємо, що 2 серпня слідчі Генпрокуратури вручили 3 суддям Окружного адміністративного суду м. Києва підозри з приводу втручання в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах. Причиною стали саме записи, які зроблені НАБУ.

В суді неодноразово заявляли, що вважають запису змонтованими, а звинувачення необґрунтованими. Також голова суду Павло Вовк заявляв про тиск на суд з боку керівників антикорупційних органів і представників минулої влади.

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